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RedHack, Cumartesi Anneleri için hackledi

Redhack Cumartesi Anneleri'nin 500'üncü hafta eylemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun web sitesini hackledi

23 Ekim 2014 17:42

RedHack, adalet arayışlarını 500 haftadır sürdüren Cumartesi Anneleri'nin 500'üncü hafta eylemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun web sitesini hackledi.

Cumartesi annelerinin bu cumartesi günü Galatasaray meydanında gerçekleştireceği buluşmaya dikkat çekmek isteyen Redhack, Türkiye İnsan Hakları Kurumunun web sitesini hackledi.

Sayfaya şu an hala ulaşılamıyor, Dün gece hacklenen sayfada çağrıda bulunan Redhack'in " Bu cumartesi karanfilini al, Galatasaray Meydanında ol! Benim annem seni çağırıyor " ifadeleri yer aldı.

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