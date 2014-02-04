RedHack MİT'in ve Emniyet'in internet bilgilerini yayınladı

RedHack , bazı telekomünikasyon şirketlerinin sistemlerine girerek üye bilgilerini ve bunlara ait kayıt evraklarını ele geçirip internette yayınladı. RedHack'in yayımladığı belgeler arasında bakanlıklar, Emniyet ve MİT'in de TTNET kayıtlarındaki üyelik bilgileri yer aldı.

Radikal gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, RedHack tarafından yapılan açıklamada, söz konusu telekomünikasyon şirketlerinin bilgi ve evrakları koruyamadıkları belirtilerek, "Bizler sınırlı imkanlarla bunları ele geçirebiliyorsak ülkenin yüzde 90'nından fazlasının bilgi ve evraklarının olduğu bu sistemlere daha kimler erişip nasıl kayıtlar alıyordur" denildi.

RedHack bu eylemin amacını 'Kimsenin saklanamayacağı ve hiç bir sistemin yüzde 100 korunamayacağını göstermek' olarak duyurdu. Önce Ankara 'daki Bakanlıklar-MİT-Emniyet üyelik bilgilerini paylaşan RedHack, kişisel bilgileri ise yayınlamadı.