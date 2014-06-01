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Yaşam

RedHack Ankara Sanayi Odası'nın internet sitesini hackledi

Siteye bıraktığı mesajda RedHack, ASO'nun nükleer destekçisi olduğunu belirterek, 'Bir Çernobil daha yaşatmayacağız'dedi

01 Haziran 2014 19:26

Siber saldırı grubu RedHack, Twitter'daki hesaplarından Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) internet sitesini hacklediklerini duyurdular. Siteye bıraktıkları mesajda ASO'nun nükleer destekçisi olduklarını belirten Hackerlar 'Bir Çernobil daha yaşatmayacağız' dediler. 

RedHack sitede, “Hak yerini bulana kadar hack devam edecek #RedHack” diyen RedHack siteye bıraktığı mesajda “Nükleer savaş nükleer katliam demektir! ‘Taksim’ özgür akacak, Gezi Metin olacak, Mersin Akkuyu ve Sinop teslim olmayacak! Şimdi her yer Hopa her yer Gezi! Metin Lokumcu ölümsüzdür!” ifadelerine yer verdi. 

 

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