RedHack, grevdeki işçilere destek için Anadolu Cam'ı 'hack'ledi

Hacker grubu RedHack, Anadolu Cam'ın web sitesi olan www.anadolucam.com'u hackledi. Hacker gurubu sitenin ana sayfasına bir mesaj bıraktı.

Cam İşverenleri Sendikası ile Kristal-İş Sendikası arasından süren 24. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştı. 10 fabrikada 5 bin 800 cam işçisi dün greve çıkmıştı.

İşçilerin grev kararı almasının ardından kendilerine destek vermek amacıyla cam şirketlerinin web sitelerine siber saldırı düzenleyen RedHack, twitter hesabından Anadolu Cam'ın web sitesini hack'lediğini duyurdu.

"Hak yerini bulana kadar hack devam edecek..." RedHack, Anadolu Cam'ın web sitesine şu mesajı bıraktı:

Anadolu Cam direnisindeki iscileri selamliyoruz.

Yurudukleri yolda onurun ve erdemin bayragi altinda

onlarla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz...

Hak yerini bulana kadar hack devam edecek...



Nerelerde grev var?

Grev kararı; Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş (Kırklareli, Mersin, Eskişehir Fabrikaları), Anadolu Cam Sanayi A.Ş. (Mersin fabrikası), Trakya Cam Sanayi A.Ş. ( Trakya Düz Cam, Trakya Otocam ve Mersin Fabrikaları), Anadolu Cam Yenişehir Sanayii A.Ş., Trakya Cam Yenişehir Sanayii A.Ş. ve Cam Elyaf Sanayi A.Ş. işyerlerinde uygulanıyor.