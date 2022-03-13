Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan’ın askeri mont giymesini ben de doğru bulmadım, zaten kendisi de pişman oldu

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, eşi HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın Ukrayna'da askeri üniforma giymesini doğru bulmadığını belirtti.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nagehan’ın-her ne sebeple olursa olsun-askeri mont giymesini ben de doğru bulmadım. Zaten kendisi de pişman oldu. Savaş muhabirlerinin tenkitlerine saygı duyuyorum. Fakat Nagehan’ın üst düzey isimlerle o koşullarda röportajlar yapabilen tek gazeteci olması da takdir edilmeli." ifadesini kullandı.

Kütahyalı şunları kaydetti:

"Zelenskiy’den önceki Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile kendi savaş karargahında, arkalarında bombalar patlarken yüz yüze röportaj yapabilen çok nadir gazetecilerden biri Nagehan oldu tüm dünya medyasında. Meşhur evrensel medya kurumları bizzat Nagehan’ı aradılar bu sebeple.

Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko dışında Ukrayna Başpiskoposu Eustratios ile röportaj yapabilen tek gazeteci, Zelenskiy’e muhalif Lviv Belediye Başkanı ile, Zelenskiy’in Lviv Valisiyle röportaj yapabilen tek gazeteci Nagehan. Lütfen bu röportajları izleyin ve insaflı olun.

m.youtube.com/watch?v=mGikuiZkaCM… Bu röportaj Lviv Belediye Başkanı ile olan röportaj

https://m.youtube.com/watch?v=Pt9EILXjyoc… Zelenskiy’den önceki Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile kendi karargahında yapılmış dünya medyasındaki ilk röportaj. Bu röportaj yapılırken bile arkalarında bombalar patlıyordu.Bayraktar SİHA’larına dair Erdoğan ile ne konuştular? İlk kez burada anlattı.

Başpiskopos Eustratios Habertürk'te | Özel Röportaj https://youtu.be/-FZtaVi9Bms"

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