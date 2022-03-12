HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy'dan, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya askeri üniforma eleştirisi: Madem gazetecilik müsaade ediyor...

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı röportaj sırasında Ukrayna askeri üniforması giyen HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya bir eleştiri de HaberTürk sunucusu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan Ersoy, isim vermeden paylaştığı mesajında, "Gazetecilik madem müsaade ediyor(!)arkadaşlarımızı da zamanında Irak kamuflajı veya Filistin bayrağıyla görmek isterdik" dedi.

Ersoy, Moskova'da konser veren Grup Yorumu da eleştirdi.

Mehmet Akif Ersoy şunları yazdı:

"İnsan şimdi Grup Yorum’dan, bağımsızlık mücadelesi veren Ukrayna halkı için de 'Defol Rusya!' şarkısı bekliyor.

'Felluce' kıvamında bir 'Kiev' marşı da olur.

Gazetecilik madem müsaade ediyor(!) arkadaşlarımızı da zamanında Irak kamuflajı veya Filistin bayrağıyla görmek isterdik."

Grup Yorum, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın başkenti Moskova'da konser vermiş, yaptıkları açıklamada, "Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik!" ifadelerini kullanmıştı.

"İşte akran-ekran kıskançlığı ve eziklik budur"

Akit TV yazarı Mustafa Albayrak da tartışmaya katılarak, Mehmet Akif Ersoy'a tepki gösterdi. Albayrak Twitter hesabından Ersoy'un açıklamasını alıntılayarak, "İşte akran-ekran kıskançlığı ve eziklik budur. Velev ki üniforma giyerek tarafını bile belli etmiş olsa Aynı kurumdan maaş aldığın, Yıllardır birlikte program yaptığın bir gazeteci arkadaşına insan böyle alçakça saldırır mı? Delikanlılığa yakışır mı ? Tüh sana be!" ifadelerini kaydetti.