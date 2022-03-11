Kiev'e giden Nagehan Alçı'dan 'askeri üniforma' eleştirilerine yanıt: Çok soğuktu, öyle dolaşmıyorum

Rusya'nın işgal hareketi sonrası Ukrayna'ya giden HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı röportaj sırasında askeri üniforma giymesine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Alçı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda hava çok soğuk olduğu için montu geçici olarak giydiğini, öyle dolaşmadığını dile getirdi.

Alçı, 'tarafsızlık' eleştirileriyle ilgili olarak da, "Asla tarafsız değilim, Ukrayna halkının yanındayım, gazeteci işgal karşısında tarafsız olmaz" dedi.

Alçı, şunları yazdı:

"Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığım özel röportaj esnasında aşırı soğuktan ötürü giydiğim mont ile ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim…

Poroşenko ile röportajı Kiev sokaklarında,Eski Başkan ve ekibinin karargahı önünde yaptık. Ben de o dondurucu soğukta çok üşüdüm, bunun üzerine Poroşenko’nun Başdanışmanı bana geçici olarak giymem için bu askeri montu getirdi, ben de giydim. Yoksa bu üniforma ile dolaşmıyorum.

Öte yandan ben bu işgal ve istila karşısında asla tarafsız değilim. Tüm kalbimle bir vatan savunması vermekte olan Ukrayna halkının yanındayım. Gazeteci işgal karşısında tarafsız olamaz. Fakat haberlerimi ve röportajlarımı da objektif yaparım, haber yansız, yorum hürdür.

Ukrayna’da yaptığım gazetecilik vesilesiyle bana yine fabrikasyon olduğunu bin kere açıkladığım twitlerle saldıran tüm sitelere ve kişilere de dava açacağım. Yeter artık! En son Ümit Özdağ’ın bana iftira saldırısında yine açıklamıştım. Buyrun o yazıyı okuyun."

Balyoz sanıklarının eşleriyle ilgili tweet attığım iftirasını atanlar öyle şuursuz ki, hazırlayıp 2016'da piyasaya sürdükleri fabrikasyon tweet'in altına 22 Nisan 2010 yazdırmışlar. O tarihte ortada Balyoz davası bile yok. Tam bir tezgah. Bu iftirayı atan herkese dava açacağım..