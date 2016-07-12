Ramazanda sigara içen gence yumruk atan saldırgan: Dili boğazına kaçtı, ben çıkardım, hastaneye götürdüm

İstanbul'un Fatih ilçesinde ramazanda iş yerinin önünde sigara içerken saldırıya uğrayan Gökay Çetin’in darp ederek 9 gün komada kalmasına neden olan Ufuk Tekel kendini “Yanımda eşim varken küfür etti” diyerek savundu. Tekel, Gökay Çetin’in dilinin boğazına kaçtığını ve ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirterek, “Dili boğazına kaçtı, çıkardım. Hastanede bilinci yerine geldi. ‘Bana ne oldu?’ diye sordu. Ben de ‘Bir şeyin yok, kavga ettik, kusura bakma’ dedim. Zaten pişman oldum vurduğum için” ifadelerini kullandı. Öte yandan mahkemenini Ufuk Tekel’i “şüphelinin samimi beyanı ve olaydan sonraki davranışı nazara alındığında müştekiyi hastaneye getirmesi dikkate alındığında şüphelinin bu aşamada tutuklanmasının ağır bir tedbir olacağı”nı vurgulayarak serbest bıraktığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç’a konuşan Ufuk Tekel’in sözleri şöyle:

"Motosikletimi park ettikten sonra yanımda bu kişinin sigara içtiğini gördüm. Ramazan nedeniyle, ‘Burada içme. İnsanlar oruçlu, rahatsız olurlar’ dedim. Tam adım atarken ‘Sana ne a..k..’ diye cevap verdi. Yanımda hamile eşim vardı. Onun yanında küfür edince öfkeme yenildim, dönüp bir yumruk attım

"Dili boğazına kaçtı, çıkardım. Hastanede bilinci yerine geldi. ‘Bana ne oldu?’ diye sordu. Ben de ‘Bir şeyin yok, kavga ettik, kusura bakma’ dedim. Zaten pişman oldum vurduğum için. Kendim karakola teslim oldum"

“Herkes beni tanır. Ben de yıllardır sigara içiyorum. Sigara içtiği için vurmadım. Küfür etmeseydi bu olay yaşanmazdı. Boksör değilim, o tür sporlarla da hiç ilgilenmedim”

Çetin: Durup dururken vurdu

Aldığı darbeyle beyin kanaması geçiren Gökay Çetin ise, 9 gün Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gördü. Raporlu olduğu için hâlâ işine gidemeyen Çetin, gazeteye telefonda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burnumda hasar olduğu için rahat konuşamıyorum. Rahatsızlıklarım devam ediyor. Ufuk Tekel bana hiçbir uyarıda bulunmadı. Bana ‘İnsanlar oruçlu, sigara içme’ diye bir cümle kullanmadı. Ben ona küfür etmedim. Söylediği gibi ‘Sana ne a..k..’ gibi bir kelime kullanmadım. Söyledikleri yalan. Durup dururken gelip bana vurdu. Ondan şikâyetçiyim"

Mahkeme: Şüphelinin samimi beyanı…

Gözaltına alınıp tutuklanma talebiyle İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Ufuk Tekel’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Mahkeme kararında “Delillerin büyük oranda toplanmış olması, şüphelinin samimi beyanı ve olaydan sonraki davranışı nazara alındığında müştekiyi hastaneye getirmesi dikkate alındığında şüphelinin bu aşamada tutuklanmasının ağır bir tedbir olacağı” vurgulandı.

Olay güvenlik kameralarına şöyle yansımıştı: