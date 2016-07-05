Ramazanda sigara içen gence yumruk atan saldırgan: "Bari saklayarak iç" dedim, küfür etti; vurdum!

İstanbul Fatih’te iftar öncesi işyerinin önünde sigara içen Gökay Çetin'i yumruklayarak beyin kanaması geçirerek komaya girmesine sebep olan Ufuk T.’nin ifadesinde “Motorumdan indim, yürürken duman bana geldi. Ramazan ayındayız. “Bari saklayarak iç” deyince, “Sadece ben mi içiyorum, beni mi gördün” deyip küfür edince ben de yumruk attım. Bayılınca da ayıltmaya çalıştım. Ayılmayınca da kucağıma alıp hastaneye götürdüm” dediği belirtildi. Yaralanan Çetin, 9 gün hastanede tedavi görürken saldırgan serbest bırakıldı.

Fatih Fevzipaşa Caddesi’nde 26 Haziran Pazar günü 17.30 sıralarında, bir giyim mağazasında satış görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki Gökay Çetin, sigarasını içmek için dışarı çıktı. Yol kenarına parkedilmiş bir otomobile yaslanıp sigarasını içen Çetin’in yanına motosikletinden inen Ufuk T. geldi. Ufuk T., kısa süre bir şeyler söylediği Çetin’in çenesine sert bir yumruk attı.



Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, yumruğun şiddetiyle kendinden geçen genç, yere düşerken de başını otomobile çarptı. Saldırgan, kısa bir süre yerde ayıltmaya çalıştığı Çetin’i hastaneye kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdi

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Gökay Çetin hastanede 9 gün süren tedavisinin ardından dün taburcu oldu. Saldırgan ise karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Saldırgan Ufuk T. ifadesinde, “Motorumdan indim, yürürken duman bana geldi.Ramazan ayındayız. “Bari saklayarak iç” deyince, “Sadece ben mi içiyorum, beni mi gördün” deyip küfür edince ben de yumruk attım. Bayılınca da ayıltmaya çalıştım. Ayılmayınca da kucağıma alıp hastaneye götürdüm” dediği belirtildi.

Cezası ne?

TCK’ya göre kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Eğer şahsın yaşamını tehlikeye sokan bir duruma yol açtıysa ceza, iki kat artırılıyor.