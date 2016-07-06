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Yaşam

Ramazanda sigara içtiği için saldırıya uğrayan genç: Peşini bırakmayacağım

“Saldırganın ceza alması için ille mağdurun ölmesi mi lazım?”

06 Temmuz 2016 18:29

İstanbul Fatih'te sigara içtiği için Ufuk Tekel'in yumruklu saldırısı sonucu beyin kanaması geçiren Gökay Çetin "Davacı oldum. Peşini bırakmayacağım" dedi. 

Posta'da yer alan habere göre; Fatih’te bir mağazada satış görevlisi olan Gökay Çetin, mola sırasında dışarıda sigara içiyordu. Motosikletle gelen bir adam Gökay Çetin’e çok sert yumruk attı. Saldırgan, şuurunu kaybeden Gökay Çetin’i hastaneye götürdü. Gökay Çetin’in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. 9 gün komada kaldı. Saldırgan ise aynı gün polisten serbest bırakıldı.

6 yıl hapis gerektiriyor

Fatih’de büfe işleten saldırganın Ufuk Tekel olduğu belirlendi. Olaya tepki gösterenler, “Saldırganın ceza alması için ille mağdurun ölmesi mi lazım?” dedi.

Ceza Kanunu’na göre, bir kişinin sağlığının ya da algılama yeteneğinin kaybolmasına neden olan kişi 3 yıl hapis cezası alıyor. Eğer saldırıya uğrayan kişinin yaşamı tehlikeye girmişse ceza 6 yıla çıkıyor.

"Peşini bırakmayacağım"

Saldırıya uğrayan Gökay Çetin “Davacı oldum. Hak ettiği cezayı alana kadar peşini bırakmayacağım” diye konuştu.

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