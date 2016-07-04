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"Fatih'te 'ramazanda sigara içiyorsun' dayağı" iddiası

Gözaltına alınan saldırgan, karakolda işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı

04 Temmuz 2016 19:17

Fatih'te bir giyim mağazasında çalışan Gökay Ç., mağazanın önünde sigara içerken yanına yaklaşan Ufuk T. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Ramazanda sokakta sigara içtiği için saldırıya uğradığı iddia edilen Gökay Ç.’nin aldığı darbe ile bir anda kendinden geçip yere yığılırken, bilincinin kapalı olduğu görüldü.

Habertürk'ten Müslüm Sarıyar'ın haberine göre, yediği yumrukla beyin travması geçiren Gökay Ç., kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavinin ardından taburcu edildi. 

 

“Yumruklu saldırıyı düzenleyen spor salonu sahibi”

 

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak duyulmasını sağlayan kişi ise, yumruklu saldırıyı düzenleyen kişinin giyim mağazasının yakınlarındaki bir spor salonunun sahibi olduğunu ileri sürdü. 

İddiaya göre, spor salonunun sahibi, Ramazan'da sokak ortasında sigara içtiği gerekçesiyle mağaza çalışanına yumruk atarak bilincinin kaybolmasına neden oldu.

İsmini vermek istemeyen bir kişi ise, yumruklu saldırıyı düzenleyen spor salonu sahibinin, karakoldaki işlemlerinin ardından bir gün nezarethanede kaldıktan sonra serbest bırakıldığını ifade etti. 

Fatih’teki yumruklu saldırı güvenlik kameralarına da yansıdı:

 

 

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