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Ramazan davulcuları fes takıp, mehter marşı çalacak

Çorum Belediyesi, Ramazan davulcularını özel eğitime tabi tuttu

02 Haziran 2016 21:04

Çorum Belediyesi ile Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 43 kişi, Ramazan ayı süresince vatandaşlara sahur vaktini haber verecek. Davulcular başlarına fes takıp, 'Mehter Marşı' çalacaklar.

Çorum Belediyesi ile Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 43 kişi, Ramazan Ayı süresince vatandaşlara sahur vaktini haber verecek.

'Mehter Marşı’ çalacak olan davulculara Çorum Belediyesi tarafından 15 gün önce eğitim verilmeye başlandı. Çorum Belediyesi’nin Mehteran Takımı’nda görevli mehter başı Selahattin Delice tarafından çalıştırılan Ramazan davulcuları Ramazan ayı süresince kentte görev yapacak.

Ramazan davulcuları, başlarına fes takıp, beyaz gömlek üzerine yelek giyecek.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kanat, Ramazan Ayı’nda davulcuların disiplin içerisinde görev yapacaklarını söyledi. 

 

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