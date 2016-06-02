Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği İstanbul'da 350 gram Ramazan pidesi fiyatını 1,80 Türk lirası olarak belirledi.

350 gramlık pide 1 lira 80 kuruş, aynı gramajdaki yumurtalı pidenin fiyatı ise 2 lira olacak.

DHA'da yer alan habere göre, pide fiyatları açıklamak için kameralar karşısına geçen İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, "350 gram pide 1 lira 80 kuruş, 350 gram susamlı yumurtalı pide 2 lira, 500 gram susamlı yumurtalı pide 3 lira, 1000 gram susamlı yumurtalı pide 6 liradan satılacak" dedi.

"Fırıncılar odası yüzde 30'un

üzerinde bir zam talep etti"

İstanbullulara zamlı pide yedirmek istemediklerini belirten Yılmaz, "5362 sayılı yasa gereği bütün illerde birlikler zamları belirliyor. İstanbul Esnaf Odaları Birliği Fırıncılar Odası yüzde 30'un üzerinde bir zam talep etti. Biz de yasa gereği girdi maliyetleri istedik kendilerinden. Girdi maliyetlerini bize maalesef ulaştıramadılar. Biz de yönetim kurulu olarak bu sene de pidenin aynı fiyatta, 350 gram pidenin 1 lira 80 kuruştan verilmesini kararlaştırdık" diye konuştu.

"Bütün fırınları denetleyeceğiz "

Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer'in pideye zam yapılmadığı gerekçesiyle toplantıya katılmadığını belirten Faik Yılmaz, "Bize bağlı fırınlarda denetimleri yapacağız. Bütün fırınlarımızı denetleyeceğiz. 1 lira 80 kuruş üzerinde satma yetkileri yok. Ama İstanbul Ticaret Odası'na bağlı olan fırınların pide ve ekmekleri istedikleri fiyata satma haklarına sahipler" ifadelerini kullandı.