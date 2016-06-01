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Politika

Ramazan ayında hava nasıl olacak?

Meteoroloji, Ramazan ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı

01 Haziran 2016 20:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların artacağını ancak Ramazan ayında, mevsim normallerine döneceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının artarak, yurdun batısında mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, doğusunda ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Mevsim normallerinin İstanbul'da 23, Ankara'da 24, İzmir'de 30 derece olduğu bu hafta en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara ve İstanbul'da 28-30, İzmir'de 33-35 derece arasında olacağı tahmin edildiği ifade edildi.

 

Ramazan ayında mevsim normallerine dönüyor

 

Ramazan ayı ile yurdun aşırı sıcak havanın etkisine gireceği haberlerinin aksine, hava sıcaklıkların hafta sonundan itibaren azalarak Ramazan ayının ilk haftasında Türkiye genelinde uzun yıllar ortalamaları civarında olacağının beklendiği belirtildi.

Haziran ayının ikinci yarısında ise, uzun vadeli tahmin verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve Haziran ayı ortalamalarının 1-3 derece üzerinde seyredeceğinin ön görüldüğü açıklandı.

 

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