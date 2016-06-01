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Ayasofya'da Ramazan boyunca Kuran okunacak

TRT Diyanet "Bereket Vakti Ayasofya" isimli sahur programını Ayasofya'da gerçekleştirecek

01 Haziran 2016 23:43

Ayasofya Ramazan ayı süresince  Kur'an-ı Kerim okunacak. TRT Diyanet TV, Ramazan ayında, çekimlerini Ayasofya'dan gerçekleştireceği, 'Bereket Vakti Ayasofya' isimli sahur programı hazırladı.

aksam'ın haberine göre, Ramazan boyunca samimi sohbetlerin gerçekleştirileceği programın sunuculuğunu Ali Bektaş yapacak. Prof. Dr. Necdet Çağıl ve Tarihçi Dursun Gürlek ise sohbetleriyla programa katılacak. 

Yapımına 23 Şubat 532'de başlanmış, 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık 537' de ibadete açılan ve 916 yıl kilise olarak hizmet veren yapı, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek 482 yıl cami olarak kullanılmıştır. Ayasofya halen müze olarak kullanılıyor.

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