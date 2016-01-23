Rahmi Koç ve Ali Koç: Mustafa, bize büyük bir gol attı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un ölümü iş dünyasını ve ailesini yasa boğarken, Rahmi Koç ve Ali Koç'un Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak "Bize çok büyük bir gol attı" dediği öne sürüldü.

Mustafa Koç'un ölümünün ardından Şişli'de sahibi olduğu Amerikan Hastanesi ziyaretçi akınına uğradı.

Koç ailesine taziyelerini iletmek için gidenlerden birisi de işadamı, eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak'tı.

Abdurrahim Albayrak, Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştüğünü belirterek,"'Bize çok büyük bir gol attı' dediler. Gerçekten de zamansız bir ölümdü. İş dünyasının ve ülkemizin başı sağ olsun" dedi.