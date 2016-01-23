T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rahmi Koç ve Ali Koç: Mustafa, bize büyük bir gol attı

Mustafa Koç'un ölümünün ardından Şişli'de sahibi olduğu Amerikan Hastanesi ziyaretçi akınına uğramıştı

23 Ocak 2016 17:54

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un ölümü iş dünyasını ve ailesini yasa boğarken, Rahmi Koç ve Ali Koç'un Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak "Bize çok büyük bir gol attı" dediği öne sürüldü.

Mustafa Koç'un ölümünün ardından Şişli'de sahibi olduğu Amerikan Hastanesi ziyaretçi akınına uğradı.

Koç ailesine taziyelerini iletmek için gidenlerden birisi de işadamı, eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak'tı.

Abdurrahim Albayrak, Rahmi Koç ve Ali Koç ile görüştüğünü belirterek,"'Bize çok büyük bir gol attı' dediler. Gerçekten de zamansız bir ölümdü. İş dünyasının ve ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

 

ETİKETLER

mustafa koçali koçrahmi koçölümhastanehaber

İlgili Haberler

BM'den Mustafa Koç için taziye mesajı

"Birleşmiş Milletler Kadın (U.N. Woman) Koç için derin üzüntülerini ifade eder"

Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki gündür hastaneden ayrılmıyor

Simavi'nin, oğlunu yalnız bırakmak istemediği için hastanede kaldığı bildirildi

Ahmet Hakan: Mustafa Koç'un cenaze töreni için seçilen cami ile üç mesaj verilmek istendi

"Çok doğru ve çok manidar bir karar vermiş Koç Ailesi"

Mustafa Koç, Beykoz Devlet Hastanesi’ne getirildikten sonra neler yaşandı?

Koç'a kalp masajı yapmak için hastanede en kuvvetli doktor arandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24