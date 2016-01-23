Ahmet Hakan: Mustafa Koç'un cenaze töreni için seçilen cami ile üç mesaj verilmek istendi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 55 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç için düzenlecek cenaze töreninin Teşvikiye Camii'nden Üsküdar’daki İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’ne alınmasının üç mesaj içerdiğini yazdı. "Çok doğru, çok isabetli ve çok manidar bir karar vermiş Koç Ailesi" diyen Hakan, verilmek istendiğini öne sürdüğü üç mesajı şöyle sıraladı:

BİR: “Bütün ünlülerin ve zenginlerin cenazesi hep Teşvikiye Camisi’nden kalkıyor” şeklindeki geyiğe son vermek.

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İKİ: Cenaze törenleri açısından Teşvikiye Camisi ile Fatih Camisi arasındaki çekişme ve gerilimi nihayete erdirmek.

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ÜÇ: Teşvikiye Camisi ile Fatih Camisi arasında sıkışıp kalmak istemeyenler için üçüncü bir seçeneğe işaret etmek.

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