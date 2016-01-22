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BM'den Mustafa Koç için taziye mesajı

"Birleşmiş Milletler Kadın (U.N. Woman) Koç için derin üzüntülerini ifade eder"

22 Ocak 2016 19:26

Birleşmiş Milletler kadın örgütü U.N. Woman, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Koç’un ölümünden dolayı “derin üzüntü” duydukları belirtildi.

Kalbine yenilerek hayata veda eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç Davos’ta da anıldı. Koç hayatta olsaydı bugün DAVOS’ta yapılacak olan HeforShe organizasyonuna katılacak, burada İngiliz oyunca Emma Watson’ın sorularını yanıtlayacaktı. HeforShe tarafından Mustafa Koç’la ilgili bir anma açıklaması yapıldı.

Koç bugün hayatta olsaydı HeforShe'nin Davos'taki paneline katılacaktı.

İşte o açıklama: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve HeforShe’ye şevkle destek veren Mustafa Koç 55 yaşında aramızdan ayrıldı. Organizasyonun Davos’ta yapılmasına ciddi katkıları oldu. Birleşmiş Milletler Kadın (U.N. Woman) Koç için derin üzüntülerini ifade eder.

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