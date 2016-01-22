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Fethullah Gülen’den Mustafa Koç için mesaj

Koç, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

22 Ocak 2016 11:46

Fethullah Gülen, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç için taziye mesajı yayınladı.

Gülen'in taziye mesajı şöyle:

"Dürüstlüğü, vizyonu ve çalışkanlığıyla temayüz etmiş, genç yaşta sorumluluk devralarak iş dünyasında çok önemli başarılara imza atmış Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Koç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret dilerim.

Başta muhterem pederleri Rahmi Koç Beyefendi'ye, merhumun değerli eşi ve çocuklarına, kardeşleri Ömer ve Ali Koç Beyefendilere, Koç Ailesi'nin diğer üyelerine sabr-ı cemil niyaz ederim.

Ayrıca TÜSİAD camiasına, Koç Topluluğu'nun yönetici ve çalışanları ile iş dünyamızın değerli temsilcilerine başsağlığı dileklerimi sunarım.

M. Fethullah Gülen"

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