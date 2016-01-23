Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki gündür hastaneden ayrılmıyor

Önceki sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un annesi Çiğdem Simavi, iki gündür cenazenin bekletildiği Amerikan Hastanesi’nden ayrılmıyor.

İki gecedir hastanede

Posta’da yer alan habere göre; Çiğdem Simavi, son iki geceyi Amerikan Hastanesi’nde kendisine ayrılan özel odada geçirdi. Çiğdem Simavi’nin oğlunu yalnız bırakmamak için hastanede kaldığı öğrenildi. Mustafa Koç’un yarın Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapılacak cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Koç Holding’in ortağı yabancı şirketlerin yöneticileri de katılacak. Çiğdem Simavi, üç oğlunun babası Rahmi Koç’tan 1973’te boşanmıştı.

Bir babanın en zor saatleri

Mustafa Koç’un babası rahmi Koç, dün Taksim’de Koç Holding’e ait Divan Oteli’nde ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti. Bitkin görünen Rahmi Koç, iş, sanat, spor ve politika dünyasından çok sayıda isimle bir araya geldi. Aile, bütün hafta 16.00-19.00 arası Divan Otel’de taziyeleri kabul etmeye devam edecek.