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Dünya

Radikal İslamcı gruplara katılan popçu normal hayata dönmek istiyor

Radikalleşerek İslamcı militan gruplara katılan Lübnanlı popçu normal hayata dönmek istediğini açıkladı

09 Mart 2015 08:38

Lübnanlı ünlü pop şarkıcısı Fadıl Şakir, radikalleşerek İslamcı militan gruplara katılmış ve şarkı söylemeyi bırakmıştı. Şakir, bir Lübnan kanalına verdiği bir röportajda, artık normal hayata dönmek istediğini söyledi.

Lübnan ve Filistin asıllı pop şarkıcısı, 2011 yılında Selefi Şeyh Ahmet el Esir'e bağlılığını duyurmuş, sakallarını uzatmış ve dini nedenlerle müzik hayatını bırakmıştı.

Haziran 2013'te Ahmet el Esir'in militanları Lübnan ordusuna saldırı düzenlemiş ve en az 18 asker ölmüştü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, saldırı, Suriye'deki iç savaşta karşıt tarafları destekleyen Sünni ve Şiiler arasındaki çatışmayı derinleştirmişti.

Şakir saldırının ardından bir YouTube videosunda düşmanlarını "domuzlar ve köpekler" olarak adlandırıp orduya sataşmış; v "Elimizde sizden kaçırdığımız iki ceset var ve burada çürüyor" demişti.

Daha sonra Şeyh el Esir ve Şakir hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Askeri savcılık, Fadıl Şakir ve Şeyh Ahmet el Esir'i ölüm cezasıyla yargılanmasını talep ediyor.

LBC TV adlı Lübnan televizyonuna konuşan eski popçu, 2013'teki saldırıya kendisinin hiçbir şekilde karışmadığını, hiçbir zaman kan dökülmesini teşvik etmediğini belirtti:

"Hiçbir zaman çatışmalara katılmadım. Hiçbir zaman silah taşımadım. Bunu herkes biliyor, ordu da biliyor."

Sakallarını kestiği göze çarpan Şakir, röportajda arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikte olduğu normal, doğal hayatına geri dönmek istediğini söyledi.

Röportaj, Şakir'in yaşadığı Filistin mülteci kampında çekildi.

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