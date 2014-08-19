'Türkiye radikal İslamcı gruplara silah ve lojistik destek veriyor'

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'yı Türkiye'nin Suriye politikaları nedeniyle uyardığı iddia edildi.

DHA'dan Ahmet Yıldırım'ın haberine göre, Almanya Federal Haber Alma Teşkilatı BND'nin 2009 yılından bu yana hükümetin görevlendirmesi üzerine Türkiye'yi ve Almanya'daki Türk derneklerini dinlemesinin yankıları sürüyor. Dinlemeyi kabul eden hükümet çevreleri, "dinledik çünkü" diye başlayan cümlelerle gerekçelerini sıralıyor.

Almanya'nın en çok satan Bild gazetesine göre, Almanya'nın Türkiye'yi dinlemesinin gerekçelerinden biri; Türkiye'nin uzun süreden bu yana Batı'nın ortağı olduğu konusunda oluşan şüphe.

'Türkiye, Suriye politikasında ikili oynuyor'

Gazeteye göre, Almanya, Türkiye'nin Batıyla sıkı ilişki içinde olduğuna inanmıyor. Hükümet çevrelerinin dinlemeye gerekçe gösterdiği diğer neden, Türkiye'nin Suriye ve Irak politikasında ikili oynadığı görüşü. ABD'nin Almanya'yı bu konuda uyardığı belirtilen haberde, "Türkiye MİT kanalıyla radikal İslamcı gruplara silah ve lojistik destek veriyor" ifadeleri yer alıyor.

Gazetenin dinleme konusunda ortaya koyduğu bir diğer gerekçeye göre ise, Türkiye Almanya'yı Türkiye üzerinden Suriye'ye giden cihatçılara karşı alınacak önlemler konusunda baskı altına almaya çalışıyor.



Türkiye cihatçılara karşı önlem karşılığında Almanya'nın PKK militanlarına ilişkin bilgi istiyor. Bir başka neden ise, Türkiye'nin Balkanlarda İslam'ın yayılması konusunda önemli rol oynaması.



Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın batıda endişe yaratması da dinlemeye gösterilen gerekçeler arasında sıralanıyor.

'Türkiye'yi dinlemezsek aptallık etmiş oluruz'

Türkiye'nin Avrupa'ya uyuşturucu ticaretinin üzerinde bulunması, Suriye'ye Avrupa'dan gelen cihatçıların Türkiye'den rahatça girip tekrar Avrupa'ya hareket edebilmesi gibi nedenleri de dinlemeye gerekçe gösteren emekli istihbarat yetkilisi, "Türkiye'yi dinlemezsek aptallık etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.