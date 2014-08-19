Davutoğlu: Müttefik iki ülke arasında istihbarat takibi kabul edilemez

Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediği haberleriyle ilgili olarak Alman mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Müttefik iki ülke arasında birbirine yönelik istihbarat takibi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile telefon görüşmesi yapan Davutoğlu, "Müttefik bir ülkeninin, istihbarat faaliyetlerinde hedef olarak görülmesinin ittifak ruhuna aykırı olduğunu" vurguladı.

Davutoğlu'nun görüşmede mevkidaşı Steinmeier'e, "Müttefik iki ülke arasında birbirine yönelik istihbarat takibi kabul edilemez" dediği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin istihbarat başkanlarının en kısa zamanda bir araya gelerek, Alman İstihbarat Başkanı tarafından Türk mevkidaşına izahat verilmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel daha önce yaptığı açıklamada, "Alman istihbaratının çalışmasıyla ilgili bilgi veremem" diye konuşmuştu.