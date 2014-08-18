Dışişleri: Ortaklığımıza zarar verecek dinleme iddiaları kabul edilemez, açıklama bekliyoruz

Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği iddialarının ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Alman basınında yer alan iddialar konusunda Almanya makamlarının resmi ve tatminkar bir açıklama sunması ve iddialar doğru ise bu faaliyetlerin derhal sona erdirilmesi beklenmektedir. Bu konudaki görüş ve beklentilerimiz bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya Büyükelçisi’ne de kuvvetle vurgulanmıştır” denildi.

Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği iddiasıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Alman yetkililerden açıklama bekliyoruz" dedi.

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’teki haberine göre, Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği haberleri üzerine Ankara ilk resmi girişimde bulunarak, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Müsteşar Vekili Büyükelçi Erdoğan İşcan tarafından davet edilen Alman Büyükelçi'ye, gazetelere yansıyan Türkiye'nin Alman istihbaratı tarafından dinlendiğine ilişkin iddialar resmen soruldu.

Görüşmede, dinleme iddialarının doğru olması halinde Türkiye'nin "büyük hayal kırıklığı duyacağı" da Alman Büyükelçi'ye bildirildi.

Dışişleri'nden yazılı açıklama

İddialarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Alman basınında 16 Ağustos 2014 tarihinde Federal İstihbarat Teşkilatı’nın ülkemize yönelik faaliyetlerine ilişkin yer alan iddialar kaygı vericidir.

Söz konusu iddialarda en ufak bir doğruluk payı bulunması halinde, Almanya bakımından açıklanması gereken vahim bir durum bulunmaktadır. Dostlar ve müttefikler arasında karşılık güven ve saygının esas olması gereken bir ortamda bu tür uygulamalar hiçbir şekilde kabul edilemez.

Ülkemiz ile Almanya arasında tarihi derinliğe sahip dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu uygulamanın, uluslararası güvenliği ve istikrarı tehdit eden gerçek sınamalarla ortak mücadelemize zarar vereceği de bilinmelidir.

Alman basınında yer alan iddialar konusunda Almanya makamlarının resmi ve tatminkar bir açıklama sunması ve iddialar doğru ise bu faaliyetlerin derhal sona erdirilmesi beklenmektedir. Bu konudaki görüş ve beklentilerimiz bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya Büyükelçisi’ne de kuvvetle vurgulanmıştır."