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Kaşif Kozinoğlu 'Oslo görüşmelerini Almanya sızdırdı' demişti

Der Spiegel dergisinin Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği iddiasını, cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu da dile getirmişti

17 Ağustos 2014 15:04

Almanya’da yayımlanan Der Spiegel dergisi, Almanya’nın Türkiye’yi dinlediğini iddia etti. Tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde yaşamını yitiren MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu Oslo’da gerçekleşen hükümet-PKK görüşmesinin ses kaydının Alman gizli servisi BND tarafından sızdırıldığını ileri sürmüştü.

Türkiye, Almanya’nın dinleme iddiasını tartışıyor.

Almanya Federal İstihbarat Örgütü’nün (BND) 2009’dan bu yana Türkiye’yi yakın takibe aldığı ileri sürüldü. İddiayı ortaya atan Alman Der Spiegel dergisi, Almanya’nın söz konusu tarihten bu yana Türkiye’yi hedef alan istihbarat faaliyetlerini arttırdığını belirtti. Alman hükümetinin dört yılda bir aldığı kararla gerçekleştirilen takibin hangi alanları kapsadığı açıklanmadı.

Der Spiegel dergisine konuşan Alman hükümet yetkilileri, hafta başından itibaren Türk hükümeti nezdinde girişimlerde bulunulacağını açıklayarak Alman hükümetinin gelişmeden ötürü Türkiye’ye özürlerini iletmeye hazırlandığını belirtti.

Alman Der Spiegel dergisinin bugün yayına çıkan sayısında, Alman istihbarat örgütü BND’nin 2009’dan bu yana Türk hükümetini yakın takibe aldığı ve dinlettiği iddiaları Ankara’da yakından takip ediliyor. Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “Basın kanalıyla bu haberden bilgi sahibi olduk. İddiaları oldukça ciddiye alıyoruz ve araştırıyoruz” değerlendirmesini yaptılar.

Tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde 13 Kasım 2011’de yaşamını yitiren MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu Oslo’da gerçekleşen hükümet-PKK görüşmesinin ses kaydının Alman gizli servisi BND tarafından sızdırıldığını ileri sürmüştü.

 

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