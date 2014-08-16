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Dünya

Der Spiegel: Alman istihbaratı Türkiye'yi dinledi

Alman dergisi Der Spiegel, Alman istihbarat servisi BND'nin Türkiye'yi dinlediğini iddia etti

16 Ağustos 2014 18:06

Haftalık Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin (BND), NATO partneri Türkiye'yi dinlediği öne sürüldü. Haberde, Alman hükümetinin 2009'da hazırladığı güncel görev profilinde, Türkiye'nin resmi hedef olarak yer aldığı belirtildi. 

AA’da yer alan habere göre, Alman hükümetin, 4 yılda bir BND'nin ağırlıklı hedeflerini belirlediği ifade edilirken, güncel profilin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) casusluk faaliyetlerinden dolayı yenilenmediği kaydedildi. 

 

ABD dışişleri bakanı da listede

 

Haberde, BND'nin en az bir kere de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin görüşmesini dinlediği ifade edildi. Kerry'nin uydu telefonuyla yaptığı görüşmenin BND'nin Ortadoğu üzerindeki dinleme ağına takıldığı belirtilen haberde, benzer bir şekilde ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile 2012 yılında yaptığı görüşmenin dinlendiği öne sürüldü. 

 

'Dinlemeler tesadüf'

 

Alman güvenlik kaynaklarının, söz konusu kişilerin doğrudan hedef alınmadığı, tesadüfi şekilde dinlemeye takıldıklarını ifade ettikleri kaydedildi. 

Temmuz başında, Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) ve Savunma Bakanlığı'nda çalışan 2 kişinin, ABD adına casusluk yaptıklarının ortaya çıkması, ABD ile Almanya arasında diplomatik krize yol açmıştı. Bunun üzerine ABD istihbaratının Berlin'deki en üst düzey temsilcisi, Almanya'nın talebi üzerine ülkeden ayrılmıştı. 

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden'ın bir yıl önce sızdırdığı gizli belgelerde ABD istihbaratının, Başbakan Angela Merkel'in cep telefonunu dinlediği ortaya çıkmıştı.

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