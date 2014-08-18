Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal İstihbarat Teşkilatı'nın (BND) Türkiye'ye yönelik dinleme ve izleme faaliyetlerinde bulunduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada; "Alman istihbaratının çalışmasıyla ilgili bilgi veremem" demekle yetindi.

Alman hükümet kaynakları tarafından doğrulanan iddiaya ilişkin bir açıklama da Başbakan Angela Merkel'den geldi. Konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Merkel, "Alman istihbaratının çalışmasıyla ilgili bilgi veremem" dedi.

2009'dan beri dinleniyor

Der Spiegel dergisi, Alman istihbaratının 2009 yılından beri Türkiye’yi izlediğini iddia etmiş ve Alman yetkililerin hafta başında Türk hükümeti nezdinde girişimlerde bulunarak özür dileyeceğini yazmıştı.

Bazı bakanların isteği doğrultusunda alınan karara; PKK, aşırı sol ve sağ örgütlerin Almanya'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi eylemleri gerekçe gösterilmişti.