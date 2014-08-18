Almanya Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Eberhard Pohl, bakanlık yetkilileriyle görüşüyor.

Bakanlıktaki görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılacağı bildirildi.

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin hükümet tarafından 2009 yılında kendisine verilen talimat gereği Türkiye'ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetlerinde bulunduğunu yazmıştı.

Haftalık Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung da hükümet kaynaklarının olayı doğruladığına dair bir habere yer vermişti.