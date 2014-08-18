T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediği iddialarına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

18 Ağustos 2014 15:53


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Eberhard Pohl, bakanlık yetkilileriyle görüşüyor.

Bakanlıktaki görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılacağı bildirildi.

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin hükümet tarafından 2009 yılında kendisine verilen talimat gereği Türkiye'ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetlerinde bulunduğunu yazmıştı.

Haftalık Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung da hükümet kaynaklarının olayı doğruladığına dair bir habere yer vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl AlmanTürkiyeDışişleri BakanlığıEberhard PohlDer SpiegelAlmanyaBNDFrankfurter Allgemeine SonntagszeitungWelle Türkçe AA EC/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24