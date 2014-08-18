

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Letonya ziyareti sırasında başkent Riga’da yaptığı açıklamada, ABD’nin dinleme faaliyetlerine atıfta bulundu ancak Alman Dış İstihbarat Servisi BND’nin Türkiye’yi dinlediği tartışmalarına ilişkin açıklama yapmadı.

Merkel, NSA skandalının ardından “Dostlar birbirini dinlememeli” demişti. Bu görüşün hâlâ geçerli olduğunu belirten Almanya Başbakanı, açıklamanın 'bilinen bir konsept çerçevesinde' yapıldığını ve burada bahsi geçenin ABD olduğunu belirtti.

Doğu ülkelerine destek

Angela Merkel, Letonya Başbakanı Laimdota Straujuma ile yaptığı ortak basın toplantısında Rusya krizine de değindi. Merkel, Letonya, Estonya ve Litvanya'ya Rusya ile artan gerginlik ışığında Almanya'nın dayanışması konusunda güvence verdi.

Merkel, “NATO'nun destek yükümlülüğü sadece kâğıt üzerinde olmamalı, ikilemde kalındığı durumlarda da yerine getirilmeli“ dedi.

Straujuma, Merkel'in ziyareti öncesi Baltık ülkelerinde NATO birliklerinin sürekli varlığından yana olduğunu açıklamıştı. Ancak bunun için yeni NATO üslerinin kurulmasına gerek olmadığını kaydetmişti.

Merkel, açıklamasında NATO'nun ittifakın doğusunda şu ana kadarkinden daha güçlü bir pozisyona sahip olacağını kaydetti.

İki Başbakan, toplantı öncesi Riga'daki özgürlük anıtına çiçek bıraktı.