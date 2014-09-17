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Dünya
Deutsche Welle

Radikal İslamcılığa Müslümanlardan tepki

Almanya’da Müslüman cemaat ve derneklerinin temsilcileri, cuma günü ülke genelinde radikal İslamcılığa karşı gösteri düzenleneceğini açıkladı.

17 Eylül 2014 13:41


Berlin'de bir araya gelen Müslüman cemaat ve derneklerinin temsilcileri, İslam'ın yanlış yorumlanmasına karşı ülke genelinde protesto düzenleme kararı aldı.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, İslam Kültür Merkezleri Birliği, Almanya İslam Konseyi ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği yetkilileri radikal İslamcılığın yurt dışında yayılmasının ve Almanya ile bağlantılarının Müslüman toplumun itibarını zedelediğini kaydetti.

Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, “Teröristlerin ve suçluların İslam adına konuşmadığını, dinimizin buyruklarını çiğnediklerini, katillerin ve suçluların aramızda, dinimizde yeri olmadığını ifade etmek istiyoruz" dedi.

Almanya'da geçen haftalarda Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütü İslam Devleti'ne yönelik tartışmalar yaşanmış, İçişleri Bakanı ülkedeki tüm İslam Devleti faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Yasaklar arasında İslam Devleti örgütünü destekleyen gösteriler, sosyal medyada cihatçı gruplara destek ve örgütle bağlantılı işaretler taşıyan herhangi bir kıyafetin giyilmesi de yer alıyor.

Cuma günü, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Münih ve Bielefeld gibi çeşitli kentlerdeki 2 bin camide gösteriler düzenlenmesi planlanıyor. Hannover'deki gösteriye İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in de katılacağı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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