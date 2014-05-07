Radikal İslamcılar Nijerya'da 200'den fazla kişiyi öldürdü

Nijerya’da radikal İslamcı Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre 200’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırı Nijerya-Kamerun sınırına yakın Borno Eyaleti'ndeki Gamboru Ngala'da düzenlendi. Senatör Ahmed Zanna'nın AFP haber ajansına verdiği bilgilere göre “yaklaşık 300 kişi” hayatını kaybetti.

Daily Trust gazetesinin haberine göre çarşamba günü Gamboru köyüne baskın düzenleyen silahlı kişiler köy sakinlerini rastgele ateş açarak öldürdü.

Yerel siyasetçi Abdülrahman Terab "İnsanlar hâlâ cesetleri sayıyor. Şimdiye kadar 200 ceset sayıldı ama bu sayı daha da yükselecek" dedi. Ölenler arasında 16 polis memuru olduğu belirtiliyor.

Saldırıdan kurtulan bir kişi "Saldırganlar köyün en büyük pazarını yağmaladı ve malları ateşe verdi" dedi.

Örgütün kısa süre önce 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırması tüm dünyada tepki toplamıştı.