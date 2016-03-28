PYD lideri Salih Müslim: Kuzey Suriye Federasyonu blöf değil, Suriye ve ABD'yi ikna edeceğiz

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye'nin kuzeyinde ilan edilen Kuzey Suriye Federasyonu’nun blöf amacı taşımadığını ve başka özerk bölgelerin de kurulacağını söyledi. Müslim, Kuzey Suriye Federasyonu'nu tanımayan Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye'yi ikna edeceklerini de sözlerine ekledi. Rojava'nın Rimelan kasabasında Rojava ve Kuzey Suriye Kurucu Meclisi'nin toplanmasının ardından federasyon ilanında anlaşmaya varılmış, iki gün boyunca süren toplantıda Kuzey Suriye Birleşik Demokratik Sistemi metninin kabul edildiği bildirilmişti.

İleri Haber'den Meryem Yıldırım’a konuşan Müslim, kantonların yönetiminin olduğu gibi kalacağını belirterek, "Başka bölgeler, mesela Şeddadi bölgesinin bir özerk idaresi olur, Tel Abyad ve Şahaba bölgeleri bunlar bir araya gelip bir sistem içerisinde demokratik bir şekilde kalacaklar" dedi

“Federasyon ilanı blöf değil”

Federasyon ilanının Cenevre'ye katılmak için bir ‘blöf' olmadığını belirten PYD lideri, "Federasyonu tanımayacağız" açıklaması yapan Suriye ve ABD'yi ikna edeceklerini söyledi.

Dört birim şeklinde görevlendirilen 31 kişilik bir komiteyle federasyon yönetiminin şekilleneceğini söyleyen Müslim, federasyonun sadece Kürtlerle sınırlı kalmadığını, farklı etnik grupları da kapsadığını ifade etti.

“Türkiye’nin desteklediği cihatçı gruplar Kürtlerle çatışıyor”

Müslim, bölgede IŞİD ve El Nusra ile çatışmaların sürdüğünü kaydederek, Türkiye'nin cihatçı grupları desteklediği iddiasını tekrarladı.

Müslim, "Türkiye tarafından desteklenen gruplar var. Onlar sanki ateşkes yokmuş gibi atış yapıyorlar. Türkiye tarafından desteklenen cihadi gruplar Halep çevresinde ve Azez'de Kürtlerle çatışıyor" dedi.

“Rojava’yı düşman gibi göstermek istiyorlar”

Türk hükümetinin kendilerine bakışını kışkırtıcı olarak nitelerken, Türkiye'ye karşı yanlış bir davranışta bulunmadıklarının da altını çizen Müslim, şöyle konuştu:

"Türkiye halkının bunu anlaması gerekiyor. Oradaki hükümetin davranışları çok kışkırtıcı. Buna kanmamalarını temenni ediyoruz. Rojava'yı sanki düşmanmış gibi göstermek istiyorlar ama gerçek öyle değil. Rojava hiçbir zaman düşman değildir. Bundan emin olsunlar."