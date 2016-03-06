PYD Eşbaşkanı Salih Müslim: Şah Fırat Operasyonu'nun yapıldığı gün koordinasyon için Türkiye'deydim

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 38 TSK personeli ile Süleyman Şah ve iki muhafızının naaşının Suriye'nin Eşme köyüne getirildiği 22 Şubat 2015 tarihinde Türk yetkililerle koordinasyon için Türkiye'de olduğunu söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha önce operasyonun PYD'yle işbirliği içinde yapıldığı iddialarını reddetmişti. Salih Müslim, "Onlar inkâr edebilir. Ama operasyon için oradaydım. İstanbul’daydım. Ankara’da bir ekip oluşturulmuştu. Ama istediğim zaman hem Kobani’yle hem onlarla konuşabilirdim. Telefonları bendeydi. Kriz masasıyla ilişkideydim o zaman" diye konuştu.

Türkiye ziyaretlerinde istihbarat birimleriyle hiç ilişkisi olmadığını söyleyen Salih Müslim, Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış'a verdiği mülakatta, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'yla görüştüğünü ifade etti.

Tolga Tanış'ın Salih Müslim'le yaptığı söyleşi şöyle:

Türkiye’yle yaşanan gerginlikte son durum nedir?

- Atışlar durmamıştı. Oluyor. Kastel Cindo (Kilis’in karşısında sınırdan 3 km içeride) tarafına olmuştu (cumartesi). Şerran (sınırdan 14 km içeride) tarafına olmuştu.

Hep Afrin.

- Evet Afrin’den bahsediyoruz. Tabii bu Tel Abyad saldırısı (IŞİD’in kenti kontrol altında tutan YPG’ye yönelik hafta sonu düzenlediği saldırısı) çok kötü bir şey. Böyle olmaması gerekir diye düşünüyorum.

Sadece Afrin’de mi Türk topçusunun hedef aldığı bölgeler?

- Yok daha önce de vardı. Gri Spi (Tel Abyad), Kobani tarafları filan hep oluyordu zaten.

Ne zaman?

- Tel Abyad günlük bir şey olmuştu. Her akşam saat 7 buçuk 8 arası top atışları başlıyordu.

Ne zamandır?

- Çoktan beri. Günlük olarak oluyordu. Ne bileyim bir aydan fazla. Sınır ihlalleri, sınır atışları her yerde oluyor.

1 Şubat’ta Rusların hava saldırılarını yoğunlaştırması, Afrin Kürtleri’nin Azez Koridoru’nda ilerlemesi. Biraz bunlarla mı ilişkili?

- Ondan önce oluyordu. Yani bu Rusların müdahalesinden önce de böyle sınır ihlalleri filan oluyordu. Hem Kobani’de. Kobani’nin batı tarafında, doğu tarafında. Tel Abyad’da.

Top atışı mı sadece sınır geçişleri de var mı?

- Yok sınır geçişleri bazı yerlerde oluyor ama şey değil. Mesela bu Cizire Kantonu’nda filan oldu. O Derik (doğuda Irak sınırına yakın) tarafında. Öyle sınırla oynama. İşte telleri geçirmek. Yolları açmak. Oluyordu.

Neden sizce?

- Bilmiyorum. Öbür taraftaki kantonları rahat bırakmamak yani. Hep böyle meşgul etmek.

Siz Türkiye’nin bir sınır ötesi operasyon düzenleyebileceğini düşünüyor musunuz?

- Hayır, tahmin etmiyorum. Özellikle bu son şartlarda çok zor.

Rusları mı kast ediyorsunuz?

- Ruslar, bir de uluslararası kamuoyu kabul etmez. IŞİD’e karşı tutumlar el vermez böyle bir sınır geçişine.

YPG’nin ilerlemesi ne durumda Azez Koridoru’nda?

- Şimdi şöyle oldu. Bir taraftan rejim güçleri ilerliyordu bir taraftan da bu Nusra Cephesi filan vardı. Şimdi oraların rejimin eline geçmemesi için... YPG’den ziyade Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG) bahsediyoruz. DSG, bu Miniğ (hava üssünün olduğu yer) tarafını filan rejim ele geçirmeden önce biz ele geçirelim dedi, o bölgeleri ele geçirdi. Hatta rejimin ele geçirdiğ bazı yerler vardı, mesela Ahras (Mare’nin güneyi) filan. Onları da rejimin elinden aldı.

Çatışma oldu mu?

- Çatışma oldu. Tabii. Rejim taraftarlarıyla oldu. Artık bu doğuda, Mare tarafında filan DSG ile DAEŞ yüz yüzedir.

Mare’yi alacak mı peki YPG?

- Bilmiyorum. Artık oradaki askeri duruma bağlıdır. Ama Mare’nin çevresinde DAEŞ vardır. Şimdi bu DAEŞ’le ateşkes filan yok. Yani her zaman çatışma olabilir.

Mare’nin içinde de ABD’nin desteklediği muhalifler var.

- Bizim bildiğimiz kadarıyla hepsi vardır. Bir tarafta DAEŞ var bir tarafta da muhalifler var.

Siz muhaliflerden almak istiyor musunuz Mare’yi?

- Bilmiyorum. Artık oradaki durumlara bağlıdır. Ama arada DAEŞ’le çatışma devam eder.

Azez’e girme gibi bir niyeti var mı YPG’nin?

- Bilmiyorum. Siz şimdi çok askeri şeylerden bahsediyorsunuz. Askeri dengeleri bilmiyoruz. Ama sanırım öyle bir şey yok şimdi. DSG açıkladı. Şimdi bizim esas hedefimizde değildir, dediler.

Genel tabloya bakıldığında PYD’nin hedefi ne? Orada 98 km’lik IŞİD’in elinde bir bölge (Azez-Cerablus arası) var. Kobani’yle Afrin’in birleşmesi için devam edecek mi bu harekât?

- Şimdi siyasi olarak bakıldığında o bölge zaten karışıktır. Hem Kürtler var hem Araplar var. DSG’nin yaptığı da orada özgürleştirmedir. O yerleri kurtardıktan sonra halk kendi kararını veriyor. Meclisler oluşturuluyor. Bu bölgelerde de en fazla DAEŞ ve Nusra oluyor. Siyasi olarak bir gün bunlar muhakkak kurtarılacak. Ama rejim mi gelecek kim gelecek, o artık oradaki halka bağlıdır. Biz rejimin gelmesini istemiyoruz hiçbir şekilde. Ancak Nusra ve DAEŞ’in de orada kalması mümkün değildir. Hedef, o bölge muhaklak kurtarılacak.

DSG’ye baktığımızda, büyük oranda YPG güçlerinden oluşuyor. Sizin PYD olarak DSG’yle ne kadar organik bağınız var?

- Bir defa PYD politik bir partidir, başka bir şey değildir. Orada bir oluşum var. Otonom bir idare var, adı var, demokratik özerklik idaresi. Onlar yönetiyor. Onlar PYD değildir. Şimdi hep “PYD”, “PYD” diyorlar. Öyle değil gerçekten. Bu son zaferlerden sonra tabii, bu Tel Abyad meselesi filan, Kürtlerin bulundukları yerlerden geniş yer kapsadı. Onun için şimdi birçok güç (DSG’ye) katılıyor. Arap güçleridir, Türkmendir. Artık YPG filan değildir. Bir Kürt meselesi değildir. Katılan güçler artık “demokratik Suriye”den bahsediyor. Hem rejime karşı hem de cihatçı gruplara karşı laikliği savunan güçler artık birleşiyor. Git gide genişliyor. Bazıları zannediyor ki, bu güçler YPG’nin uzantısıdır. Şeddadi’de (doğudaki Haseke’nin güneyinde Irak sınırına yakın) mesela Araplar katıldı. YPG hiçbir zaman Şeddadi’ye girmek istemedi.

Niye?

- Şeddadi, Cizire Kantonu için önemli bir yerdir çünkü saldırılar oradan geliyordu. Ama halk katılmayınca, oradaki yerel güçler katılmayınca YPG’nin orada işi yok.

DSG’nin ne kadar silahlı gücü oldu?

- 50-60 binden bahsediyorlar.

YPG’nin ne kadar?

- Geçekten bilmiyoruz.

YPG, PYD’nin silahlı kanadı değil mi?

- YPG, demokratik özerkliğin gücüdür.

Bir bağ yok mu?

- Hayır, zaten baştan beri yoktu. Bu sistem kurulduktan sonra PYD artık oluşum içinde bir siyasi partidir. Teorik olarak bir yönü vardır ama PYD (YPG’yi) kontrol edemez.

2011’de Suriye’de iç savaş başladıktan sonra PYD silahlı mücadele için YPG’yi kurmuyor mu?

- Daha doğrusu şöyle diyelim. 2003’te PYD kuruluyor. 2004’te rejimle çatışmalar başlıyor. O zaman gizli bazı hücreler kuruluyor. YPG’nin ilk çekirdeği oluşuyor. Sonra bu güçler kaldı. Halkı savunmak için. Ta 2011’e kadar geldi. 2012’de kendini ilan etti. Özerklik ilan edildikten sonra da şimdi kendisi bu özerkliğin bir gücüdür.

YPG’yle bağınız kalmadı mı?

- Doğrudur. Kendi yönetimi, kendi komutanları vardır.

Siz de PYD olarak diyelim bir seçim yapıldığında seçime mi katılacaksınız?

- Biz siyasi parti olarak katılırız. Biz değiliz sadece. En azından 10 tane parti var özerklik bölgesinde. Bazıları yönetime katılmıştır. Bazıları da katılmamıştır. Şimdi Süryani partisi vardır. Beş tane parti özerkliğin yönetimindedir. PYD de bunlarını birisidir. En geniş, en eski parti olabilir ama her şey değil. PYD olarak bizim iktidar hırsımız filan yok. Klasik görüş, hâkim parti filan değildir, hiçbir zaman olmamıştır. Dışişleri Bakanlığı diyelim. Orada bağımsız biri bakanlık görevini yapıyor ama onun yardımcısı bir PYD’lidir, öbür yardımcısı başka bir partidendir.

Diğer parti mensuplarının bazı şikâyetleri oldu. Uluslararası insan hakları örgütleri de buna değindi. Hem bölgede demografinin değiştirilmesi hem de diğer partilere baskı uygulanması.

- Eleştiri olabilir. Bir sistem kuruyorsun, bu sistem de yenidir. Birçok hata da yapılabilir. Ama sanırım buradaki suçlamamaların çoğu abartılıdır. Yerinde değildir. Bilhassa Türkiye odaklıdır. İstanbul’da, Ankara’da oturanlar bunu çok abartılı bir şekilde veriyorlar. Ama en fazla Etilaf ya da Suriye Ulusal Koalisyonu bu propagandayı yapıyor. Asayiş güçleri ve YPG güçleri zaten bunları yanıtlamışlardı. Bazı gerçekler abartılıp veriliyor. Uluslararası Af Örgütü filan gidip gerçekleri görmeden Tel Abyad’la ilgili Türkiye’deki tanıklarla görüşmüşler. Halbuki kendileri gidip görebilirlerdi.

YPG’nin bölgede demografiyi değiştirecek uygulamalarının olması, Arapların terk etmesi. Tel Abyad’da özellikle.

- Hayır yok. Bizim prensibimiz değil. Biz halkların beraber yaşamalarını savunuyoruz.

Tel Abyad’a dönüş oldu mu Arap nüfustan?

- Çok.

YPG en son güvenliği gerekçe gösterip izin vermiyordu.

- Rastgele vermiyordu. Çünkü Tel Abyad’da yuvalaşmış bazı şeyler vardı. Sorgudan sonra. Kim gelecekse en azından araştırılması gerekiyor. Bu bir. İkincisi de... Demografiden bahsediliyor, Tel Abyad halkı zaten dönebilir. Başka yerlerden gelenlerin getirilmesini istiyorlardı. Birisi Deyrzor’dan gelecek, birisi Idlib’ten gelecek. Bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Demografiden fazla, terörist örgütle DAEŞ’le ilişkili olanların bazı sorgulamaları oluyordu. Şimdi Tel Abyad’da sivil bir meclis kuruldu. Sivil meclisin sanırım yüzde 70’i Araplardan oluşuyor.

Sizin siyasi bir parti olarak YPG’ye ya da özerklik yönetimlerine getirdiğiniz eleştiriler oluyor mu?

- Oluyor tabii. Kendi aramızda çok eleştiri oluyor.

Mesela?

- Mesela bu küçük yaşta (silahlı güce) katılanlar için çok eleştirilerimiz oldu. Düzeldi. Bir de asayişte bazen oluyor. Kişileri mesela gözaltına alıyorlar, iki gün sonra anons ediyorlar. İşte yakaladık, neden şudur budur diye. Kardeşim şimdi bir mahkeme kararı olacak. Sen ondan sonra yakalarsın. Yani böyle bazı şeyler oluyor. Biz eleştiriyoruz.

Kantonlarda yargı sistemi oluşturuldu mu?

- Tabii. Ama işte bir asayiş mensubu bir yerde insanları mahkeme kararı olmadan alıyor. Gitmeden önce izin alacaksın.

Seçim olacak mı kantonlarda?

- Elverişli olursa olur tabii.

En son Esad’ın açıkladığı seçim yapılacak mı kantonlarda?

- Yok sanmıyorum. Sanırım bir bildiri de çıktı. “Bu seçim dedikleri bizi ilgilendirmez” diye.

Siz kendi seçiminizi mi yapacaksınız?

- Oradaki idareye bağlıdır.

Siz neyi savunuyorsunuz?

- Bizim seçimlerimiz başka olmalı. Rejimin önce yaptığı seçimlere de hiçbir zaman katılmadık.

Bu fiili bir kopuş anlamına gelir mi?

- Kopuş değil. Oradaki rejim zaten bütün Suriye halkını temsil etmiyor. Onun için zaten DSG, demokratik Suriye Meclisi için mesele sadece Kürt meselesi değil. Demokratik Suriye Meclisi’nde Dara’dan olan var. En güneyde biliyorsunuz. Şam’dan var. Her yerden var. Meşruiyet artık buradadır. Bunlar artık halk güçlerini temsil ediyor diye düşünüyoruz. Onun için Baas Rejimi’nin kararlaştırdığı her şey Suriyelilerin iradesini temsil etmiyor. O yüzden isyan etmek kopuş demek değildir.

Ama devam edecekse bu durum, rejimle bir noktada kanal açmanız gerekmiyor mu?

- Cenevre Süreci’nden bahsediyoruz. Zaten bu Cenevre Süreci her şeyi değiştirecek. Rejim de gidecek. Demokratik bir Suriye oluşacak. Bizim dediğimiz merkeziyetçi olmayan bir Suriye olacak. Yani yeni bir Suriye çıkacak. Şimdi biz o yeni Suriye’nin parçasıyız. Kalkıp eski Suriye’den bahsetmiyoruz.

Türkiye ile nasıl giderilecek bu gerginlik?

- Vallahi bilmiyorum. Bizim tarafımızdan değil. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık ve yine yapmaya hazırız. Ama son çare bizim yok oluşumuz olmamalıdır. Orada bir halk kitlesi var. Oradaki oluşumlar bir karara varıyorsa, kendini yönetmek için bir karara varıyorlarsa buna kimsenin müdahale hakkı yoktur. Onun için Türkiye’nin bu Kürt fobisinden kurtulması gerekiyor sanırım.

PKK meselesi var.

- Tamam da, PKK onları ilgilendiriyor. Türkiye’nin iç meselesidir, bizi niye ilgilendirsin.

Hiçbir bağ yok mu PKK’yla YPG arasında, PYD arasında?

- Hayır efendim. Oluyor da düşünsel veyahut da diyelim felsefi bir şey oldu. Mesela biz Sayın Öcalan’ın fikirlerini zaten benimsiyoruz. Yalnız biz değil. Araplar da benimsiyor, başkaları da benimsiyor. Artık bu enternasyonel bir şey olmuştur.

Mesela Moskova’daki ofisinizde Öcalan’ın fotoğrafının olması da. Sadece fikirsel düzeyde mi bu bağ?

- Tabii fikirsel düzeyde. Bir Kürt önderidir.

KCK ile bir ilişki var mı?

- Buradaki KNK (1999’da kurulan Kürdistan Ulusal Kongresi) vardır. Ulusal Kongre gibi bir şeydir. Şimdi biz onlara katılıyoruz. O başka. KNK başka KCK (PKK terör listelerinde olduğundan onun yerini alması için 2005’te kurulan Kürdistan Topluluklar Birliği) başka.

KONGRA-Gel’e (2003’te yine PKK’nın yerine kurulan, ama şimdi PKK’nın kongre organı kabul edilen çatı kuruluşu) katılıyor musunuz?

- Evet. O zaten dört parçadan oluyor. O başka bir oluşumdur.

KONGRA-Gel’de temsil ediliyor PYD değil mi?

- Ediliyor evet. Bütün örgütlerin temsilcileri vardır.

Siz mi temsil ediyorsunuz?

- Yok, ben katılmıyorum. PYD adına bazıları katılıyor.

En son ne zaman KONGRA-Gel toplantısı oldu?

- Hatırlamıyorum. Sanırım iki sene önce miydi neydi.

PKK ve PYD arasında nasıl bir bağ olduğu zaten Türkiye için işin en can alıcı kısmı. ABD ve Türkiye arasındaki ayrılık da buradan çıkıyor. Bunu Amerikalılar da tartıştınız mı? “Biz ayrıyız” dediniz mi?

- Söylüyoruz tabii. Şimdi orada Türkiye’nin empoze ettiği bazı imajlar var, şimdi onlar değişiyor. Diyelim hareket tarzımız, politik duruşumuz, hepsi de değişik oluyor.

Kadrolar peki? Mesela hatırlıyorum, Suriye’deki çatışmalar başladığı zaman Kandil’den otobüslerle PKK militanları geçti.

- Hayır, bizim buraya geçmedi. Belki Sincar’dan (Irak’ta) bahsediyorsunuz. Suriye’ye gelmediler. Ama şöyle bir şey vardı. PKK hareketi, 80’lerden başlamış bir harekettir. Kürdistan’ın dört parçasından katılanlar olmuştur. Şimdi bazıları bu Suriye’de 2004’ten sonra bizimle rejim arasında çatışmalar başlayınca, o zaman bırakıp gittiler. Ben Kandil’de savaşacağıma kendi evimi, akrabalarımı savunurum diye. Bazıları öyle geldi. Ona bir şey diyemiyorsun. Hatta PYD’nin içinde de bazıları gerillayı bırakıp politik olarak çalışan da oldu.

Sizin de PKK geçmişiniz var galiba.

- Hayır efendim. Öyle olmadı. Sempatizandım. Sempatizan olarak o dönem sivil hayatım zaten belliydi. Arabistan’da çalıştığımdan beri. 90’lara kadar. Ondan sonra Suriye’ye geldim. PKK’ya katılımım olmadı.

Peki PKK’nın Türkiye’ye yönelik eylemlerinde kınayıcı bir pozisyonunuz oluyor mu?

- Şimdi biz zaten Türkiye’de bir istikrarın oluşması için çalışıyoruz. Türkiye’ye geçtiğimde kaç defa da söyledim. İstenirse biz arabuluculuk da yapabiliriz. Arabuluculuk yapabilmek için de taraf tutmamak gerekiyor. Türkiye ısrarla “Benim tarafımı tutacaksın.” Değil. Kınayacaksam bütün şiddet olaylarını kınıyorum yani. Değil mi? Hepsini kınamak gerekiyor. Türkiye bu son olaylardan sonra Ankara’dan (17 Şubat bombalaması) sonra kalkıp doğrudan “PYD” dedi. “YPG” dedi. Halbuki öyle bir şey yok. Zaten o gün de söyledim. Sayın Davutoğlu açıklamadan önce isimler geçiyordu zaten. Biz araştırdık. Böyle birisini tanımıyoruz. Böyle birisi bütün Amude’de yok mesela. Beni suçluyorsun değil mi? Devlet güçlerinin yaptığı bazı haksızlıklar var. Cizre’de, Silopi’de şurada burada. Bir sürü şeyler oldu. Şimdi bu (bombalama) bunlara tepkiydi değil mi. Kalkıp bir insanı bir dereceye getiriyorsun, kendini patlatıyor. Onun için biz kınıyoruz, ikisini de kınıyoruz.

Türkiye’ye en son Kobani’ye silah yardımından hemen önce Ekim 2014’te gittiğinizi biliyorum.

- Ondan sonra da geçtim. Bu Eşme olayında.

Süleyman Şah’ın tahliyesinde (22 Şubat 2015) mi gittiniz?

- Evet.

Kimlerle görüştünüz, istihbaratla mı yine?

- Benim istihbaratla hiç ilişkim olmadı. Görüşmelerim de olmadı. Hep Dışişleri Bakanlığı ile. Sayın (Dışişleri Müsteşarı Feridun) Sinirlioğlu çok iyi bilir kiminle görüştüğümü.

Feridun Bey’le mi görüştünüz?

- Öyleydi. O, bir de etrafındaki bazı kişiler.

Süleyman Şah’ın boşaltılmasındaki işbirliği nedeniyle mi?

- Doğru. Ona devam etmek isterdik de. Gerçekten.

2015 Şubat’ta oldu tahliye. Önce mi sonra mı gittiniz?

- O gün Türkiye’deydim.

Koordinasyon için mi?

- Ya kardeşim... (konuşmak istemiyor)

Ama önemli bu.

- Evet koordinasyon için oradaydım.

Sonra Davutoğlu PYD ile koordiasyon yok, dedi.

- Onlar inkâr edebilir. Ama operasyon için oradaydım. İstanbul’daydım. Ankara’da bir ekip oluşturulmuştu. Ama istediğim zaman hem Kobani’yle hem onlarla konuşabilirdim. Telefonları bendeydi. Kriz masasıyla ilişkideydim o zaman.

Operasyon sırasında konuştunuz mu?

- Yok. Bittikten sonra kriz masasıyla konuştum. Onlar haber verdiler. Bitti diye.

Ondan sonra Türkiye’ye gittiniz mi? Hemen o ay sonu 28 Şubat’ta Dolmabahçe Mutabakatı açıklanmıştı.

- Masayı devirdikten sonra gitmedim.

Gitmek için teşebbüste bulundunuz mu?

- Bir iki defa telefonda konuşmalarımız oldu ama olumlu cevap görmedik. İstenmeyen bir kişi olduktan sonra ben niye gideyim.

Moskova temsilciliğiniz açıldıktan sonra Rusya’yla ilişkileriniz ne boyutta?

- Şimdi ofis açıldıktan sonra herkes sanıyor ki, bu ofisin açılması bir tepkiymiş gibi. Öyle değil. O ofisin açılması için altı aydan beri çalışılıyordu. İlişkilerimiz Moskova’yla iyiydi. Dört seneden beri gelip gidiyoruz. O zaman demokratik özerklik yönetimi bir ofis açmak istiyor. Bizim PYD olarak dört seneden beri orada bir temsilcimiz vardı zaten. Şimdi biz de buna yardımcı olduk. En sonunda bu yönetim orada açtı. Üç ay önce açılması gerekiyordu. Yani uçak meselesinden (24 Kasım 2015’te Rus uçağının Türk F-16’ları tarafından düşürülmesi) önce açılması gerekiyordu. Ancak teknik nedenlerle, yani yer bulamama, orada oturacak kişilerin hazır olmaması filan. Bu bakımdan biraz ertelendi. Yoksa bu normal bir süreçti.

Ama uçak meselesi Rusya ve PYD’yi yakınlaştırdı mı biraz?

- Tahmin etmiyorum. Çünkü yönetim olarak veyahut da PYD olarak diyelim bir ajanda, stratejik hedefler vardır. Biz bu plana göre hareket ediyoruz. Böyle tepkili bir şekilde ya da günlük siyasetle değil ki. Rusya’yla ilişkilerimizin iyi olması için üç senedir bunu planlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Ankara ve Washington’da temsilcilik açma girişimleriniz oldu mu?

- Ankara’da biz planlıyoruz ama karşı taraf hiç olumlu yaklaşmıyor. Washington’la iki seneden beri bizim ilişkilerimiz var ama sadece o özel temsilciyle var.

Beyaz Saray IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk mü?

- McGurk askeri konularda. Politik olarak söylüyorum. Orada Rubinstein (Dışişleri eski Suriye Özel Temsilcisi Daniel Rubinstein) vardı.

Siz 2014 Ekim’inde ilk onunla mı temas kurdunuz?

- Evet Rubinstein’dı. (ABD’nin eski Şam Büyükelçisi) Robert Ford’dan sonra.

Ford’la görüşmüş müydünüz?

- Hayır. Ayak üstü görüşmeler olmuştu Kahire’de filan ama oturup konuşmak olmadı.

İlk resmi görşme Rubinstein’la Paris’te mi oldu?

- Doğrudur. Yardımcıları da vardı.

Nerede görüştünüz? ABD Büyükelçiliği mi, ofis mi?

- Başka yerlerde.

Sakıncası var mı söylemenizin?

- Tabii.

Güvenlik nedeniyle mi?

- Yo her şeyden olabilir.

Washington’a ofis açma başvurusunda bulundunuz mu?

- Hayır bulunmadık. Ama biz değil de biz bunlara (kanton yönetimine) yardımcı oluyoruz. Demokratik özerklik temsilcisi var. Sinem Muhammed. Washington’daydı. Görüştü. Ama oradaki atmosfer uygundur bir ofis açmak için. Kendisi öyle söyledi. Muhakkak şimdi çabalıyordur. Moskova ofisini o açtı. Berlin’de açacak. Paris’te açacak. Washington’da açacak. Nerede uygun olursa. Bununla uğraşan Sinem Muhammet’tir.

Sizin ABD’den vize alma meseleniz (reddedilmişti) ne durumda?

- Önemli değil zaten görüşüyoruz. Bazı Amerikalılar, kendileri istediğinde şimdi gelip benimle burada (Brüksel’deki ofisinde) görüşüyorlar. Oraya gitme meselesi bir iyi niyet meselesi olabilir. Ben gidersem daha fazla politikacıyla görüşebilirim, iyi olur.

Hürriyet'te yayımlanan söyleşinin tamamını okumak için tıklayın