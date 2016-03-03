ABD'den PYD'ye uyarı: PKK'yı desteklemeye yönelik bir adım atmayın

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, PYD'yi, PKK'yı desteklemeye yönelik bir adım atmaması konusunda uyardıklarını söyledi.

Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 31. Oturumunda konuştuktan sonra düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ABD'nin en yakın müttefiklerinden birisi olduğunu ve Türkiye ile çok yakından çalıştıklarını ifade etti.

Blinken şunları söyledi:

"Türkiye, Suriye krizinin çözümünde çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde PYD de dahil bazı Kürt gruplara yönelik endişelerini dile getirdi. Bu grup IŞİD ile mücadelede çok etkili oldu ki bu bizim hedefimiz ama PYD'ye, PKK'yı desteklemeye veya diğer muhalif gruplarla çatışmaya yönelik atacağı adımların büyük sorun yaratacağını çok net bir şekilde söyledik. PYD'den bu konuda sorumlu davranmasını ve IŞİD ile mücadeleye odaklanmasını bekliyoruz."

Suriye'de çatışmaların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm için görüşmelerin tekrar başlamasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Blinken, çatışmaların durdurulması anlaşması ile bir mekanizma oluşturulduğunu, bu mekanizmanın mükemmel olmadığını ama şiddetin azalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Blinken, "Çatışmaların durdurulması anlaşmasın sürdürülebilir ve gerçek bir anlaşma olmasını ve insani yardımların ulaştırılmasına devam edilmesini umut ediyoruz. Bu konuda son bir haftada ilerleme gördük" diye konuştu.

"Kırım'daki insan hakları ihlalleri son derece endişe verici"

Blinken, BM İnsan Hakları Konseyinde yaptığı konuşmasında ise Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ikinci yılına yaklaştığını hatırlatarak, işgal altındaki Kırım ve Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki insan hakları ihlallerinin "son derece endişe verici olduğuna" dikkati çekti.