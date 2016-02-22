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Dünya

Salih Müslim: Türkiye'ye komşu olacak bağımsız bir Kürt devleti istemiyoruz

''Suudi Arabistan, Türkiye ile bir savaşa girmeyecek kadar akıllı"

22 Şubat 2016 19:20

PYD lideri Salih Müslim, Azez’in şimdilik kendileri için bir hedef olmadığını söylerken, ‘‘Suriye'de Türkiye'ye komşu bağımsız bir Kürt devleti istemiyoruz’’ dedi.

Alman Haber Ajansı DPA’ya konuşan Müslim, Kürtlerin Suriye’de bağımsız bir devlet hedeflerinin olmadığını, sadece anayasal haklarını elde etmek istediğini belirtti.

Türkiye’yi ‘Kürtfobik’ olmakla suçlayan Müslim, Türkiye’nin Suriye’de bir 'güvenli bölge' oluşturma çabasını ‘Suriye'nin iç meselelerine açık bir müdahale’ olarak nitelendirdi ve Arap, Kürt ve Türkmenler dahil olmak üzere Suriye toplumunun tüm bileşenlerinin bu girişimi reddettiğini söyledi.

 

‘‘Suudi Arabistan Türkiye ile

savaşa girmeyecek kadar akıllı’’

 

Türkiye’nin Suriye konusunda Suudi Arabistan’la yakınlaşmasına da değinen Müslim, “Türkiye, birçok tarafı Suriye savaşına çekmeye çalışıyor. Ancak ben bu konuda başarılı olamayacaklarını düşünüyorum. Suudi Arabistan, Türkiye ile bir savaşa girmeyecek kadar akıllı" dedi.

Müslim davet edildiği takdirde, bu ayın sonunda Cenevre’de sürdürülmesi planlanan Suriye görüşmelerine katılmaya hazır olduğunu söyledi.

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