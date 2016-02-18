Salih Müslim: Neccar'ı tanımıyoruz, bomba Suriye'ye müdahale için patlatılmış olabilir

PYD lideri Salih Müslim, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun "Ankara’daki bombalı saldırıyı YPG militanı Salih Neccar yaptı" açıklamasını T24’e değerlendirdi. Neccar’ın PYD ve YPG ile ilişkisi olmadığını savunan Müslim, "Neccar’ı tanımıyoruz. Bomba Suriye'ye müdahale için patlatılmış olabilir" dedi.

‘’Bombalı saldırı AKP’nin bir haftadan beri başlattığı saldırının bir parçasıdır’’ iddiasını öne süren Müslim, "AKP saldırılarını Suriye’ye bir askeri müdahale ile tamamlamak istiyor. Bu hiç iyi bir şey değil’’ ifadesini kullandı.

‘’Bu çok tehlikeli bir oyun’’ diyen Müslim, "Türkiye şimdiye kadar desteklediği Nusra ve DAİŞ’ten vazgeçmelidir. Nusra ve DAİŞ şu an tutuşmuş haldedir. Onlara yardım etmek ve yanında durmak da yanlıştır’’ dedi.

Müslim, "Terör saldırısına ilişkin olarak Türkiye halkına bir mesajınız var mı" sorusuna, "Suriye’de şiddetin tırmanmasında Türkiye’nin rolü büyük. Türkiye politikalarını gözden geçirmelidir. Bu hem Türkiye halklarının, hem de Ortadoğu halklarının yararına olacaktır" karşılığını verdi.

Ankara'nın, PYD ve silahlı kanadı YPG'nin "terör örgütü" olduğunu belirterek müttefiklerini tavır alma çağrısına ABD "PYD/YPG'yi terörr örrgütü olarak görrmediği ve desteğinin süreceği" karşılığını vermişti. Bu açıklama üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'ye "Ey Amerika, siz bizimle mi berabersiniz, yoksa terör örgütü PYD ile birlikte misiniz" sözleriyle tepki göstererek şunları söylemişti:

"PKK nasıl terör örgütüyse PYD öyledir. Hele hele bunlar ana muhalefet temsilcilerinin temsilcileri olunca durum daha da vahim. PKK ile PYD'nin farkı yok. Biz ABD'ye diyoruz ki bunlar teör örgütü. Ey Amerika siz bizimle mi berbersizin yoksa terör örgütü PYD ile birlikte misiniz? DAİŞ'i de biz biliriz PKK'yı da biz biliriz. Ama siz bunları asla bilemediniz. Bunları tanıyamadığınız için bölge kan revan içinde. Karşımızda susup, gıyabımızda farklı konuşuyorlar."