T24 LogoT24 Logo
Dünya

Salih Müslim: Davet edilmediğimiz Cenevre'nin kararları bizi bağlamaz

Müslim, Cenevre 3'ün ikinci tur görüşmeleri için kendilerine henüz bir davetiye ulaşmadığını belirtti

27 Mart 2016 17:25

Cenevre 3 görüşmelerine ilişkin Hawar Haber Ajansı'na (ANHA) konuşan PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Rojava'daki oluşumların temsilcileri olmaksızın alınan her ne karar olursa olsun, Rojava halkının alınan kararlara uyma veya uygulama zorunluluğunun bulunmadığını ifade etti. Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin ikinci turunun 9 Nisan'da başlatılması hedefleniyor. 

Evrensel'de yer alan habare göre, görüşmelerin ikinci turunda ciddi ve büyük değişimlerin olmasını beklediklerini dile getiren Müslim, toplantı görüşmelerinde yer alan tüm tarafların büyük değişimler olmaksızın görüşmelerin aynı seyirde devam edeceği kanaatine vardıklarını dile getirdi.

Müslim, toplantı içinde ve dışarıda neler tartışıldığını iyi bildiklerini vurgulayarak, görüşmelerin ikinci turunda önemli değişimlerinin olacağını kaydetti ve ekledi: "BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın kaleme aldığı kararnamenin kimseye fark kılmadığı dile getirildi. Hazırladığı bu belgenin resmiyeti bulunmamaktadır. Sadece toplantının birinci turuna ilişkin düşüncelerini sıralamıştır. Belge metninde yer alan tüm başlıklar temel başlıklar olup, hayata geçirilmesi de zor şeyler değildir.

Merkezi olmayan demokratik bir Suriye'nin inşası için mücadele yürütmekteyiz. Bunlar belgede ifade edilmemiş hususlardır. Tabii ki bu normal bir şey. Çünkü kaleme alınan belge, toplantıda yer alan Esed Zubî, Mihemed Elûş ve Beşar El-Ceferî gibilerin zihniyetine göre sıralanarak ele alınmıştır. İsimleri belirtilen kişilerin hepsi de Baas zihniyetinin ürünüdürler. O nedenle görüşmelerin aynı düzeyde devam edeceğini düşünmüyorum. Eğer aynı seyirde devam ederse hiçbir sonuç alınabileceğini düşünmüyorum. Bizde görüşmelerin seyrinin değişmesini ümit ederek daha elverişli bir durumun ortaya çıkmasını istiyoruz."

Müslim, "Rojava halkının temsilcileri söz konusu ikinci tur görüşmelerinde yer almazlarsa toplantıdan her ne karar alınırsa alınsın, bu kararları uygulama gibi bir mecburiyetimiz bulunmamaktadır" dedi.

 

ETİKETLER

salih müslimpydcenevresuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24