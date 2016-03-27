Salih Müslim: Davet edilmediğimiz Cenevre'nin kararları bizi bağlamaz

Cenevre 3 görüşmelerine ilişkin Hawar Haber Ajansı'na (ANHA) konuşan PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Rojava'daki oluşumların temsilcileri olmaksızın alınan her ne karar olursa olsun, Rojava halkının alınan kararlara uyma veya uygulama zorunluluğunun bulunmadığını ifade etti. Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin ikinci turunun 9 Nisan'da başlatılması hedefleniyor.

Evrensel'de yer alan habare göre, görüşmelerin ikinci turunda ciddi ve büyük değişimlerin olmasını beklediklerini dile getiren Müslim, toplantı görüşmelerinde yer alan tüm tarafların büyük değişimler olmaksızın görüşmelerin aynı seyirde devam edeceği kanaatine vardıklarını dile getirdi.

Müslim, toplantı içinde ve dışarıda neler tartışıldığını iyi bildiklerini vurgulayarak, görüşmelerin ikinci turunda önemli değişimlerinin olacağını kaydetti ve ekledi: "BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın kaleme aldığı kararnamenin kimseye fark kılmadığı dile getirildi. Hazırladığı bu belgenin resmiyeti bulunmamaktadır. Sadece toplantının birinci turuna ilişkin düşüncelerini sıralamıştır. Belge metninde yer alan tüm başlıklar temel başlıklar olup, hayata geçirilmesi de zor şeyler değildir.

Merkezi olmayan demokratik bir Suriye'nin inşası için mücadele yürütmekteyiz. Bunlar belgede ifade edilmemiş hususlardır. Tabii ki bu normal bir şey. Çünkü kaleme alınan belge, toplantıda yer alan Esed Zubî, Mihemed Elûş ve Beşar El-Ceferî gibilerin zihniyetine göre sıralanarak ele alınmıştır. İsimleri belirtilen kişilerin hepsi de Baas zihniyetinin ürünüdürler. O nedenle görüşmelerin aynı düzeyde devam edeceğini düşünmüyorum. Eğer aynı seyirde devam ederse hiçbir sonuç alınabileceğini düşünmüyorum. Bizde görüşmelerin seyrinin değişmesini ümit ederek daha elverişli bir durumun ortaya çıkmasını istiyoruz."

Müslim, "Rojava halkının temsilcileri söz konusu ikinci tur görüşmelerinde yer almazlarsa toplantıdan her ne karar alınırsa alınsın, bu kararları uygulama gibi bir mecburiyetimiz bulunmamaktadır" dedi.