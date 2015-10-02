PYD lideri Müslim: Rusya'yla askeri koordinasyona hazırız

Suriye'nin kuzeyinde büyük bir alanda etkin olan PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) Eş Genel Başkanı Salih Müslim, "ülkede hava saldırılarına başlayan Rusya'yla askeri koordinasyona hazır olduklarını, Rusların Suriye'nin kuzeyinde hava saldırısı gerçekleştirmesini de hoş karşılayacaklarını" söyledi.

BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'ye konuşan Müslim, Rusya'nın Suriye'de hava saldırılarına başlamasını "olumlu bir gelişme" olarak gördüklerini belirtti. Müslim, "Erdoğan'ın, AKP'nin bazı planları vardı. Türkiye'nin artık tek taraflı hareket etmesine engel olabilir diye düşünüyorum" yorumunu da yaptı.

'Uluslararası koalisyon ve Rusya mutabakatı'

Hava saldırıları nedeniyle IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon içinde yer alan ülkelerin Rusya'ya tepki göstermesine karşın Müslim, "Hava saldırılarının koalisyonla danışıklı olduğunu düşünüyoruz. Perde arkasında olsa bile muhakkak bir şeyler vardır" dedi.

"Rusya hava saldırıyla ilgili sizi bilgilendirdi mi?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Müslim, kendileri ile Rusya arasında gelişebilecek olası bir askeri koordinasyonun "olumlu olacağını" söyledi ve ekledi:

"YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) uluslararası koalisyonla koordinasyonu zaten vardır. Rusya ile bizim politik ilişkilerimiz vardır ama askeri bakımdan böyle bir şey gelişmedi. Gelişirse olumlu olur. Sadece bizimle de değil, terörizmle savaşan tüm güçlerle işbirliği olursa çok iyi olur."

'ÖSO ve siviller vuruldu haberlerine inanmıyorum'

Rusya'nın, kendilerinin de işbirliği yaptığı ÖSO'ya bağlı grupları da hedef aldığı yönündeki haberleri hatırlattığımız ve bunun Rus saldırılarını olumlu bulmakla bir çelişki yaratıp yaratmadığını sorduğumuz Müslim, bunların gerçek olduğunu düşünmediğini belirtti:

"Bazı gruplar, Rusya ÖSO'yu vurdu, siviller öldü diyor. ÖSO'yu vurduklarına inanmıyorum. Bu abartılıyor."

'Rejimin güçlenmesi kaygımız var'

Müslim saldırıların kendilerinin de karşısında yer aldığı Esad yönetiminin elini güçlendirmesiyle ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

"Kaygımız rejimin güçlenmesi. Rejim bunu kendi lehine bir gelişme olarak ele alırsa daha da çıldırabilir. Savaşın başka boyutlara tırmanmasından korkuyoruz." Müslim bununla birlikte saldırıların kendileri için genel olarak olumlu olduğunu yineledi.

'Rojava'da hava saldırılarını hoş karşılarız'

PYD'nin hâkim olduğu, Rojava olarak tanımladıkları alanlarda Rusya'nın hava saldırıları düzenlemesine nasıl yaklaşacaklarına dair soruya, Müslim şu cevabı verdi:

"Bunu hoş karşılarız. DAEŞ (IŞİD), Nusra Cephesi, Ahrar'uş Şam aynı zihniyetteki örgütlerdir. Bunlara karşı herhangi bir mücadele, bizim, hatta sadece bizim de değil bütün insanlık için iyi bir gelişme olur."

Müslim, "Peki işbirliği yaptığınız gruplar da vurulursa tavrınız ne olur?" şeklindeki soruya, "ÖSO'da bizim ilişkili olduğumuz gruplar zaten demokrasiyi savunuyorlar. Herkesin bunları meşru güç olarak görmeleri gerekiyor. Zaten onlarla anlaşmalarımız var. Onlara bir saldırı olursa beraber savunuruz. Ama olacağını sanmıyorum çünkü Rusya da kabul ediyor ki artık bunlar Suriye'nin bir parçasıdır ve demokratik Suriye'yi savunan güçlerdir" cevabını verdi.

'Cerablus operasyonunun zamanı gelmedi'

Independent gazetesi geçtiğimiz günlerde YPG'nin Cerablus'ta büyük bir operasyon planı yaptığını yazmıştı.

Güncel olarak böyle bir planın olup olmadığını sorduğumuz Müslim, "Benim bilgim dâhilinde değil. Ama muhakkak Cerablus'tan Azez'e kadarki bölge mücadelenin parçasıdır. Ama böyle bir hazırlık yapıldığını bilmiyorum. Politik olarak da daha zamanı gelmemiştir, taşların yerine oturması gerekiyor" dedi.