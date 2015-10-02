Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rus silahlarını Kürtlere ulaştırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz Irak hükümeti aracılığı ile Rus silahlarını Kürtlere ulaştırıyoruz. Rusya, Irak, İran ve Suriye’nin yer aldığı Bağdat istihbarat paylaşım merkezinde Kürtler de temsil ediliyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Irak hükümeti aracılığıyla Kürtler'e silah ulaştırdığını ve Kürtler'in Bağdat merkezi istihbarat paylaşımında yer aldığını söyledi.

SoL'da yer alan habere göre, Suriye’de dün başlayan Rus jetlerinin operasyonu ile ilgili değerlendirmede bulunan Lavrov, “IŞİD, El Nusra ve diğer terör örgütleri hedefte. Hava operasyonlarını Irak’a doğru genişletme planımız yok. Kibar insanlarız, davet edilmeden gitmeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Terörizmle savaştıklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Biz, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın daveti üzerine Suriye’de terörle savaşıyoruz. Biz kendi halkı ile savaşanları desteklemiyoruz. Terörle savaşıyoruz. ABD öncülüğündeki koalisyon da IŞİD ve diğer terör örgütlerini düşman ilan etti. Rusya da bunu yapıyor. Amacımız aynı.” ifadelerini kullandı.

Ateşe körükle giden ABD



ABD Savunma Bakanı Ashton Carter’ın Rusya’nın Suriye’de ateşe körükle gittiği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Lavrov, “Biz uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Gerilimli noktalarda birçok kez ateşe körükle giden taraf asıl ABD’deydi.” suçlamasında bulundu.

Lavrov, Esad’ın görevden ayrılması durumunda IŞİD ile ilgili sorunun çözüleceği yönündeki açıklamaları da ciddi bulmadıklarını vurguladı.