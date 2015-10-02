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Dünya

Rusya: Suriye’deki operasyonlarımız 3-4 ay sürecek

Rus parlamentosunun alt kanadının Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov, "IŞİD’i koruyamazsınız" dedi

02 Ekim 2015 14:36

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarının üç-dört ay süreceğini açıkladı.

 

Zete'nin Sputnik'ten derlediği bilgilere göre, Fransız Europe 1 radyosuna konuşan Puşkov, ”İçine daha fazla çekilme riski her zaman var ancak Moskova’da operasyonların üç ila dört ay süreceği konuşuluyor” dedi.

Rus yetkililer daha önce Suriye’deki hava operasyonlarının ne kadar süreceğine dair bilgi vermemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suriye’deki operasyonların ‘kalıcı’ olmayacağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurt dışına asker göndermek için parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’nden onay aldığı 30 Eylül’de konuşan Kremlin İdaresi Başkanı Sergey İvanov, Suriye’deki hava operasyonları için bir ‘takvim belirlendiğini’ belirtmişti. Ancak İvanov, zamanla ilgili ayrıntıları şu an için paylaşamayacağını vurgulamıştı.

 

Ukrayna ve Suudi Arabistan’a: IŞİD’i koruyamayacaksınız

 

Öte yandan Puşkov ayrıca, Rusya’nın Suriye’deki hava operasyonlarını kınayan Ukrayna ile Suudi Arabistan’ı da eleştirdi. Duma’nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Kiev ve Riyad’ı IŞİD’i korumakla eleştirirken, iki ülkeye bunu başaramayacakları mesajı da verdi.

Rusya’nın Suriye’deki hava operasyonlarına başlaması ardından Suudi Arabistan’dan ‘Rusya’nın bağımsız hareket etmesine anlam veremiyoruz’ açıklaması gelirken, Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk da hava operasyonlarının ‘küresel güvenlik sisteminin imha edildiği’ anlamına geldiğini savunmuştu.

Puşkov’dan ise bu gelişmelere cevap gecikmedi. Puşkov bu kez Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile bu iki ülkeyi eleştirdi:

”Suriye’deki eylemlerimizi yalnızca Suudi Arabistan ve Ukrayna kınadı. Ne tuhaf bir ‘koalisyon.’ Uluslararası toplum ise bu koalisyonun düşüncesini desteklemiyor. IŞİD’i koruyamazsınız.”

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