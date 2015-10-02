Rusya: Özgür Suriye Ordusu diye bir şey mi var? Onların çoğu IŞİD’e katılmadı mı?

Suriye’de hava saldırıları başlatan Rusya, dün de İdlib ve Cisr el Şuğur’daki hedefleri vurdu. ABD'nin, Rusya'nın Suriye'de IŞİD'i vurmadığı yönündeki açıklamalarını Kremlin tarafından reddedildi. Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, “Rusya, Suriye’ye IŞİD, diğer terör ve radikal gruplarla savaşında yardım ediyor. Özgür Suriye Ordusu diye bir şey mi var? Onların çoğu IŞİD’e katılmadı mı? Hedefler Suriye silahlı güçleriyle koordineli halde seçiliyor. Rusya, terörist olmayan, IŞİD’in tarafına geçmeyen grupları hedeflemiyor” diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye’de önceki gün Hama, Humus ve Lazkiye vilayetlerinde 20 hedefi vuran Rus savaş uçakları dün operasyonu Türkiye’ye komşu İdlib ve Cisr el Şuğur’a genişletti. IŞİD’in yanı sıra ABD ve Körfez destekli silahlı gruplar da hedefte yer alırken RusyaIŞİD’in vurulmadığı iddiasını reddetti.

El Fetih’i de vurdular: Dün İdlib ve Cisr el Şuğur’da Fetih Ordusu’na ait 30 hedef vuruldu. Fetih Ordusu’nun Kafranbal’deki operasyon merkezi de hedefteydi. Martta Türkiye üzerinden sevk edilen silahlarla İdlib’i, mayısta Cisr el Şuğur’u ele geçiren Fetih Ordusu’nda Kaide’ye bağlı Nusra Cephesi, Ahrar el Şam, Cund el Şam ve Liva el Hak gibi örgütler yer alıyor. Dün Hama’nın güneyindeki silahlı örgütler de vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre dünkü operasyonlarda imha edilen yerler arasında Hama’da bir komuta merkezi, Humus’ta bombalı araç atölyesi, İdlib’te bir karargâh ve bir silah deposu vardı.

CIA’nin eğittiği grubu da vurdular: Önceki günkü hedeflerle ilgili de bazı detaylar ortaya çıktı. Muhalif ‘Yerel Koordinasyon Komiteleri’ne göre Humus’a bağlı Zafarane, Rastan, Talbise, Makarmiya ve Hanto ilçelerindeki mevziler bombalandı. Bu ilçelerin hiçbirinin IŞİD’in kontrolünde olmadığına dikkat çekildi. Dün ise Amerikan gizli servisi CIA’nin Katar ve Suudi Arabistan’da askeri eğitim verdiği Özgür Suriye Ordusu bileşeni Liva Sukur el-Cebel’in İdlib’teki eğitim kampının bombalandığı bildirildi. Daha önce Amerikan TOW füzeleriyle rejim tanklarını imha ederken çekilmiş görüntülerini internete yükleyen grubun komutanı Cemil Salih, Hama’daki saldırıda kendi grubundan 8 yaralı olduğunu bildirdi. Salih, “Biz ılımlı muhalifiz, IŞİD buradan 100 km ötede” dedi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Halid Hoca, Humus’taki operasyonlarda beşi çocuk 36 sivilin öldüğünü öne sürdü. En az üç ÖSO grubunun Rusya’nın saldırısına hedef olduğu bildirildi.

Rusya’dan ABD’ye: Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki gün ABD’li mevkidaşı John Kerry ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “Hedefin IŞİD mevzileri olmadığına dair haberler asılsız. ABD’li partnerlerimizin Rusya’nın farklı noktaları hedef aldığına ilişkin endişeleri var. Ellerinde kanıtlar bulunduğunu ifade ettiler. Biz de bu kanıtların sunulmasını talep ettik” dedi. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov sadece IŞİD değil ‘örgütler listesinden’ bahsederek “Bu örgütler iyi biliniyorlar ve hedefler Suriye ordusu ile işbirliği içinde seçiliyor” dedi. Rusya, 50’den fazla savaş uçağı ve helikopterle IŞİD hedeflerini vurduklarını açıkladı.

İran da hazırlanıyor: İngiliz haber ajansı Reuters’e konuşan iki Lübnanlı kaynak, son 10 gün içinde yüzlerce İran askerinin büyük bir kara saldırısı başlatacağını söyledi. Lübnanlı kaynaklar, İran askerlerinin Hizbullah ve Şii milis güçler tarafından destekleneceğini, Rusların ise hava desteği vereceğini ifade etti.

Kim ne dedi?

Putin: Sivil ölüm iddiası propaganda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: (Rus uçaklarının sivilleri vurduğu iddialarına ilişkin olarak) “Sivil nüfusun zarar gördüğü yönündeki haberlere gelirsek, bu tür enformasyon savaşına hazırız. Üstelik dikkatinizi çekmek isterim. Siviller arasında ilk can kaybı haberleri yayılmaya başladığında bizim uçaklar Suriye’de daha havalanmamıştı. Tabi bu harekatlar süresince benzer haberlere kulağımızı tıkamamalıyız. Her seferinde gerekli inceleme ve araştırma yapılmalı.”

Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov: “Rusya, Suriye’ye IŞİD, diğer terör ve radikal gruplarla savaşında yardım ediyor. Özgür Suriye Ordusu diye bir şey mi var? Onların çoğu IŞİD’e katılmadı mı? Hedefler Suriye silahlı güçleriyle koordineli halde seçiliyor. Rusya, terörist olmayan, IŞİD’in tarafına geçmeyen grupları hedeflemiyor.”

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Basın Müşaviri İgor Mityakov: “Rusya’nın Suriye’de IŞİD’e karşı hava operasyonlarına başlamayı planladığını Türk partnerlerimize bildirdik.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: “Rus uçakları Suriye ordusu ile iletişim içinde operasyon gerçekleştirdi. IŞİD’le bağlantılı hedefler titizlikle vuruldu. Hava saldırılarının hedefindekilerin IŞİD mevzileri olmadığı yönündeki dedikodular temelsiz.”

Amerikalı Senatör John McCain: “Rus savaş uçaklarının asıl saldırıları CIA tarafından maddi olarak desteklenen ve eğitilen kişiler ve gruplara oldu. Bu, Moskova’nın gerçek önceliğinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemek olduğunu gösterdi.”

Suudi Arabistan’ın BM büyükelçisi Abdullah el-Muallimi: “Ülkemin delegasyonunun Rus güçlerinin Humus ve Hama’da gerçekleştirdiği askeri operasyonlar konusunda derin endişesi var. Bu saldırılar sivillerin ölümüne neden oldu. Bunun derhal durmasını ve tekrarlamamasını talep ediyoruz.”

Sinirlioğlu: Kaygı verici

DIŞİŞLERİ Bakanı Feridun Sinirlioğlu, “Rusya’nın Suriye’de dün (önceki gün) düzenlediği hava operasyonlarında DAEŞ yerine muhalif noktaları hedef aldığı ve sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğine ilişkin bilgiler nedeniyle ciddi endişe duyuyoruz. Eğer bu raporlar gerçekse, bu çok kaygı verici bir gelişme. Bu, krizin daha da artmasına neden olur ki, böyle birşey Suriye’deki kaotik ve trajik ortamda en son ihtiyacımız olan şey. Bu durum Suriye halkının sorunlarına çözüm olmayacağı gibi problemleri daha da artıracaktır” dedi.

Rus Dışişleri: Irak isterse IŞİD'i vururuz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Irak hükümetinden kendi toprakları içinde IŞİD’e karşı herhangi bir operasyon talebi gelirse düşüneceklerini açıkladı. RIA Novosti ajansının haberine Rus Dışişleri böyle bir talep olması halinde bunu ‘siyasi ve askeri mantık’ içinde değerlendireceğini duyurdu. Irak Başbakanı İbadi ise Rusya’dan teklif gelirse düşüneceklerini söyledi.

Rusya neden ÖSO'yu vuruyor?

AA’ya göre Rusya’nın Suriye’de başlattığı hava saldırılarındaki hedef seçimi, kuzeydeki Esad’ın kalesi Lazkiye ile güneydeki Şam arasında Hama-Humus çevresine hakim Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerini zayıflatmak istediğini gösteriyor. Hava saldırılarının ÖSO güçlerini zayıflatarak temizlemesi halinde, Şam-Humus-Hama-Lazkiye hattında güvenli bir kuşak ortaya çıkacak. Ayrıca, rejim Hama’ya sağlayacağı daha güçlü destek sayesinde kuzeyindeki İdlib topraklarında muhalifleri baskı altına alabilecek. Saldırılar etkili olursa, İdlib ve Hama-Humus kırsalındaki muhaliflerin birleşmesi de önlenecek.