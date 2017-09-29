Putin'in danışmanı: S-400'leri vereceğiz, teknolojisini değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin sadece hazır S-400 füze sistemi komplekslerinin sevkiyatları üzerinde anlaştığını, füze üretim teknolojisinin sağlanması sorununun ele alınmadığını söyledi.

Rus gazetesi İzvestiya'da yer alan habere göre Kojin, ''Şu an itibariyle hazır silahların sevkiyatları üzerine uzlaşmaya varıldı, teknolojilerin paylaşılması söz konusu değildir'' dedi.

Aynı zamanda S-400 füzelerinin sevkiyatlarını öngören kontratın yürürlüğe girdiğini dile getiren Kojin, ''Ön ödeme yapıldı, kontratın gerçekleştirileceği tarihleri şu an söyleyemiyorum'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kapora ödemesini Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.