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S-400'lerin teslim tarihi belli oldu

"S-400 füzelerinin teslimi minimum 2 yılda başlayacak"

25 Eylül 2017 18:58

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzelerinin 2 sene içerisinde teslim edileceği açıklandı.

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, "S-400 füzelerinin teslimi minimum 2 yılda başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya'dan S-400 füze alımına ilişkin anlaşmanın yapıldığını ve yol haritasının belirlendiğini ifade etmişti.

Erdoğan, "Türkiye olarak yanı başımdaki Suriye'de S-400 varken, ben kendim bir S-400'e, belki S-500'e hatta S-600'e sahip olmanın gayreti içerisinde olmak durumundayım. Bunlar, kendimizi korumaya yönelik atmamız gereken adımlardır. Balistik füzelerle ilgili atmamız gereken adımlar da vardır. Bunlar bir yöneticinin ülkesini, 80 milyon Türkiye'yi korumak bizim görevimizdir. Bunun için de ne gerekiyorsa A'dan Z'ye bunu yapacağız" demişti.

 

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