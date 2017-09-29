Rusya, S-400 için 'kapora'yı doğruladı

Rusya'nın Türkiye'ye göndereceği S-400 hava savunma sistemleri için ön ödeme aldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu olan yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'ye gönderilecek S-400 hava savunma sistemleri için ön ödeme alındığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Kojin, sistemlerin Türkiye'ye ne zaman sevk edileceğini ise henüz söyleyemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kapora ödemesini Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.

Diğer taraftan kapora ya da anlaşmanın maliyetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Kommersant gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı 4 adet S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağını yazmıştı.