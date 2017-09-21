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Putin, Türkiye'ye geliyor; Erdoğan ile görüşmesinde masada 'Suriye' ve 'S-400 füzeleri' olacak

"Suriye'de ne oluyor ne bitiyor bunları konuşacağız"

21 Eylül 2017 00:02

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazartesi günü bir araya geleceklerini söyledi.

Görüşmenin gündeminde Suriye ve S-400 füzelerinin olacağını belirten Erdoğan, "Suriye'de ne oluyor ne bitiyor bunları konuşacağız. S-400'ler konusunu ele alacağız." ifadesini kullandı.

New York'ta Küresel İş Forumu'nda konuşan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Şimdi pazartesi günü sayın Putin ile bir araya geleceğiz, telefonla görüşmemiz olacak ama perşembe günü bir akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Bu gelişmeleri, Suriye'de ne oluyor ne bitiyor bunları konuşacağız. S-400'ler konusunu ele alacağız."

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