Putin, Türkiye'ye geliyor; Erdoğan ile görüşmesinde masada 'Suriye' ve 'S-400 füzeleri' olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazartesi günü bir araya geleceklerini söyledi.

Görüşmenin gündeminde Suriye ve S-400 füzelerinin olacağını belirten Erdoğan, "Suriye'de ne oluyor ne bitiyor bunları konuşacağız. S-400'ler konusunu ele alacağız." ifadesini kullandı.

New York'ta Küresel İş Forumu'nda konuşan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Şimdi pazartesi günü sayın Putin ile bir araya geleceğiz, telefonla görüşmemiz olacak ama perşembe günü bir akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Bu gelişmeleri, Suriye'de ne oluyor ne bitiyor bunları konuşacağız. S-400'ler konusunu ele alacağız."