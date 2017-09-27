Kremlin'den S-400 sorusuna yanıt: Kimsenin Rusya ve Türkiye'yi eleştirmeye hakkı yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararı vermesine yönelik başta NATO'dan olmak üzere gelen eleştirilere ilişkin bir soruya, "Kimsenin uluslararası hukuka uygun bir anlaşma bizi eleştirmeye hakkı yok" yanıtı verdi.

Peskov şöyle devam etti: "Hiç kimsenin, tamamen uluslararası hukuka uygun bir biçimde askeri ve teknik alanda yaptıkları, ayrıca üçüncü bir ülkeyi kesinlikle hedef almayan bir işbirliği yüzünden Rusya ve Türkiye'yi eleştirmeye hakkı yok. Bu nedenle kimsenin bu konuda eleştirel ifadeler kullanması için bir dayanak da yok."

Sputnik'in haberine göre; diğer taraftan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek için yarın Ankara'yı ziyaret edecek olmasına yönelik bir soru karşısındaysa, "Bu görüşmenin tamamen pragmatik amaçları var. Nitekim Rusya ve Türkiye, hem ekonomik hem askeri ve teknik hem kültürel alanda yakın işbirliği içerisinde olan ve mega projeler hayata geçirmekte olan iki ülke" cevabını verdi.

Bunların yanı sıra Rusya ve Türkiye'nin, Suriye de dahil olmak üzere bölgesel güvenliğin sağlanması için aktif biçimde işbirliği yaptığını anımsatan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın yarınki görüşmesinde bu konular hakkında işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.