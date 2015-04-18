Putin'den ABD'ye 'yumuşama' mesajı: Birlikte çalışabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ABD'yle ortak çıkarları olduğunu ve ortak bir ajanda üzerinde birlikte çalışabileceklerini söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya'ya konuşan Putin, "Uluslararası ajandada bazı anlaşmazlıklarımız var. Fakat aynı zamanda bizi birleştiren, birlikte çalışmaya iten ortaklıklarımız da var" dedi.

Reuters'ın haberine göre, 'ortak çıkar'lara ilişkin sözlerini açan Putin, "Dünya ekonomisini daha demokrat, ölçülü ve dengeli yapma gayretlerinden bahsediyorum. Böylece dünya düzeni daha demokratik olur" diye konuştu.

ABD-Rusya ilişkileri, Ukrayna krizinin patlak vermesiyle gerilimli bir döneme girmişti.