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Dünya

'Obama, Putin ve Esad'dan daha tehlikeli'

ABD'de Cumhuriyetçi Parti seçmenleri Obama'yı, Putin ve Esad'dan daha tehlikeli görüyor

31 Mart 2015 11:00

ABD'de yapılan bir anket, Cumhuriyetçi Parti seçmeninin üçte birinin, Demokrat Başkan Barack Obama'yı "ülke için acil tehdit" olarak gördüğünü ortaya koydu.

Yani bu seçmenler için Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye lideri Beşar Esad'dan daha büyük tehdit oluşturuyor.

Anket, cumhuriyetçi seçmen gözünde Başkan Obama'nın en büyük düşman sayıldığını gösteriyor.

Bu durumda cumhuriyetçilerin yüzde 34'ü Obama'yı, ülkeye tehdit sayıyor. Vladimir Putin için bu oran yüzde 25.

NTV'de yayımlanan habere göre, yine her dört cumhuriyetçi seçmenden biri, rakip Demokrat Partiyi düşman sayıyor.

İktidar partisinde ise her beş demokrattan biri cumhuriyetçileri düşman sayıyor.

Dış tehditlere ilişkin sorularda, halkın yüzde 58'i IŞİD, yüzde 43'ü El-Kaide'yi tehdit olarak görmekte.

Aanket sorunçlarını yorumlayan sosyolog Barry Glassner, ABD siyasetinde kutuplaşmanın tırmandığını ve sonuçların sürpriz olmadığını söyledi.

Glassner, ABD siyasetinde artık korkunun hakim olduğunu ve 2016'daki başkanlık seçiminde, seçmeni korkutarak oy alma girişimlerinin artacağını belirtti.

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