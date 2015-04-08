Putin'den Yunanistan'a "Türk Akımı" daveti



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras bugün resmi temaslarda bulunmak için gittiği Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, enerji alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi kararı alınırken, "Türk Akımı" boru hattı projesinde Yunanistan'ın üstlenebileceği rol de gündeme geldi. Her iki lider de Rus gazını Türkiye üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'nın güneyine taşıyacak ve Yunanistan'ı 'doğalgaz dağıtım merkezi' konumuna getirecek bir boru hattının inşa edilmesi ile ilgilendiklerini belirtti.

Putin, Yunanistan'ın “Türk Akımı” boru hattına bağlanan hatlar inşa etmesi halinde, bir ‘jeopolitik aktöre' dönüşeceğini ve AB için en önemli transit ülke konumuna geleceğini belirtti. Putin, Yunanistan'ın bu sayede hem mali kaynak hem de istihdam yaratabileceğini vurguladı. Ancak Putin, Yunanistan'ın bu projeye katılma konusunda henüz bir karar almadığını da belirtti.

Rusya'nın Güney Akım projesini geçen yıl iptal etmesinin ardından, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan “Türk Akımı” projesi gündeme gelmişti.

Yunanistan yardım istemedi

Öte yandan Rus lider Putin Yunanistan'ın Rusya'dan herhangi bir mali yardım istemediğinin altını çizdi. Putin, Rusya'nın Yunanistan'ı diğer Avrupa ülkelerine karşı kullanabileceği suçlamalarını da geri çevirdi. Tsipras ise ülkesinin borç krizine bir çözüm bulmak amacıyla Moskova'ya gelmediğini söyledi. Tsipras, “Bu Avrupa'da çözüm bulunması gereken bir Avrupa sorunudur” dedi.

Her iki lider de Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizindeki yaptırım politikasını eleştirdi ve Minsk anlaşmasının hayata geçirilmesi çağrısı yaptı. Tarafların çok sayıda anlaşma imzaladığı bildirildi.