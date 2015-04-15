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Dünya

Putin'in geliri ikiye katlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geliri geçen yıl ikiye katlanarak 151 bin dolara çıktı

15 Nisan 2015 18:33

Kremlin'in internet sayfasında yayımlanan vergi bildirimine göre, Putin, 2013'teki kazancı 71 bin doların biraz üzerinde, 2012'deyse 114 bin dolar civarındaydı.

Devlet Başkanının gelirinin dolar karşılığının rublenin şimdiki kurlarına dayanılarak hesaplandığı kaydedildi. Ruble geçen yazdan bu yana Dolara karşı yüzde 40 değer kaybetti.

Haber sitesi Sputnik'in aktardığına göre, Vladimir Putin'in bu yılki geliri, Rusya'nın ekonomik koşulları yüzünden yüzde 10 kesintiye uğrayacak. 1 Mayıs'tan itibaren Putin yönetiminde görev alan yetkililerin maaşları da yüzde 10 azalacak.

Rusya ekonomisi, petrol fiyatlarının hızla düşmesi ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlar yüzünden gerileme yaşıyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan haberde, Rusya hükümetinin internet sayfasında bugün yayımlanan gelir beyannamesine göre, Başbakanı Dmitri Medvedev'in geliri de, 2013'te 83 bin dolarken, geçen yıl iki kat artarak 158 bin dolara çıktı. 2014'te dört bakanın gelirleri ise kişi başına 2 milyon doların üstüne çıktı.

Hükümette en çok kazanan yetkililer listesinin başında, 5,5 milyon dolarlık geliriyle Başbakan Yardımcılarından Alexander Khloponin yer alıyor. 2013'ün en zengin bakanı Mikhail Abyzov ise, geçen yıl 4,3 milyon dolarlık kazancıyla ikinci sıraya düştü.

Bir diğer Başbakan Yardımcısı Yuri Trutnyev'in 3,5 milyon dolar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un ise 2,2 milyon dolar kazandığı kaydedildi.

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